Lancetonidée.com, de la jeune pousse Vianeo, sur le chemin de la réussite

Tout est dit – ou presque – dans son nom. Lancetonidée est une plateforme digitale qui permet aux porteurs d’idée de valider le potentiel de leur projet entrepreneurial. En clair, structurer leur réflexion, trouver la cohérence entre leur projet et les attentes réelles du marché et de définir un business model viable. Et ce, "Avant même de postuler pour intégrer un programme d’accompagnement dans un incubateur ou une pépinière", explique Séverine Herlin, cofondatrice et pdg de la Sophipolitaine Vianeo à l’origine de Lancetonidée.

Business discernement

Pourquoi cette plateforme? "Parce que 90% des projets entrepreneuriaux échouent au bout de trois ans", constate-t-elle. La raison première étant, selon la dirigeante, que les startups ne répondent pas à un besoin: "Pour innover, le prérequis est d’avoir un marché pour son idée et de trouver des gens qui souffrent de ne pas avoir de solutions. Notre ambition est de contribuer au passage de 90% d’échecs à 90% de réussites. Et de faire gagner du temps et de la qualité aux porteurs de projets tout autant qu’à leurs accompagnants." Les incubateurs rejettent 70% des projets, ne les estimant pas assez mûrs. Avec Lancetonidée, "Notre rôle est donc de les consolider avant de les leur envoyer, apporter aux néoentrepreneurs du business discernement, savoir ce qui fait sens pour eux, leur projet et le marché", précise la dirigeante.

Testée et validée

Vianeo propose gratuitement les deux premières étapes, le reste pouvant être financé à 100% par le compte CPF [compte personnel de formation, ndlr]. Disponible depuis mai, elle a déjà accompagné plus d’une dizaine de projets en offrant un parcours digital couplé à un suivi réalisé par des experts certifiés à la méthode Vianeo. Celle-ci est issue d’une méthodologie de business design qui a vu le jour à Skema Business School à Sophia Antipolis empruntant au design thinking, à la lean startup, Océan bleu ou encore à la méthode Canvas.

Son plus: elle est testée et approuvée car déjà utilisée sur plus de 3.000 projets BtoB depuis la création de Vianeo en 2008.

Simplifiant un cheminement complexe, elle s’adresse "à toutes les structures qui favorisent l’intrapreneuriat et l’entrepreneuriat en accompagnant les porteurs de projet." Vianeo qui emploie 10 salariés et qui vise 1 million d'euros de chiffre d’affaires en 2021 compte donc parmi ses clients des centres de recherche (Inria, Inrae, CEA ou encore Université Paris-Saclay…), des incubateurs comme Paca-Est, des écoles (AgroParisTech, UTC Compiègne) et des entreprises: des grands groupes comme Saint-Gobain, Schneider Electric ou Pierre Fabre, comme des PME. Sans oublier des collectivités: "La Métropole de Nice Côte d’Azur l’emploie pour faire émerger des projets innovants en interne", souligne Séverine Herlin qui a aussi créé le Club des anciens où conseils et échanges de bonnes pratiques sont de mise.

L’entreprise a deux business models: en BtoB, la formation d’experts à sa méthode: consultants, chargés d’affaires des incubateurs et autres managers de l’innovation ainsi que la vente de licences annuelles puisque "La plateforme est disponible en marque blanche. Avec Lancetonidée qui s’adresse au BtoC, il s’agit du paiement d’une prestation de service pour les porteurs de projet."

Locomotive

La dirigeante mise beaucoup sur cette plateforme. "Mon objectif est qu’elle soit la locomotive de Vianeo en devenant une place de marché de l’accompagnement de porteurs d’idée." Et prévoit en 2022 une levée de fonds pour accélérer à l’international.



vianeo.com