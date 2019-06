Lancement des travaux du futur centre de données sur la commune de Mougins

C'est un projet colossal qui verra le jour sur la commune de Mougins. Les travaux du premier data center public français, modulaire, éco-responsable et répondant aux plus hautes normes de certification, viennent d'être lancés!

Un data center c'est un centre de données, autrement dit un bâtiment qui renferme un réseau de stockage des données en tout genre avec système de distribution et de réserves d’énergie, commutateurs électriques, système de ventilation et de refroidissement et une puissante connexion internet. Une technologie de pointe pour qui veut stocker et sauvegarder ses données. Le projet a, certes, été revu à la baisse mais n'en reste pas moins d'envergure et novateur.

Sous la direction du promoteur mouansois Valimmo, qui a investi 21 millions d'euros pour la construction de ces 10.000 m², livrés en deux tranches (une première au 3° trimestre 2020 avec 4.500 m² de bureaux et locaux destinés aux PME-PMI et une livraison finale fin 2020), le groupe Titan Datacenters France, futur exploitant du site et spécialiste dans ce domaine, veillera à la bonne exécution des travaux.

Jean-Sébastien Féménia, président du groupe Titan (à droite sur la photo), attendait ce moment avec impatience: «C’est un beau projet, un énorme investissement pour nous qui nécessitera trois mois de travaux d’aménagement après livraison tellement les équipements sont spécifiques. Soixante-dix personnes y travailleront dont vingt en R&D. Nous sommes d’ores et déjà en contact avec de futurs clients, comme le centre de recherche Inria par exemple.»

Aux côtés de Jean-Sébastien Féménia, Richard Galy, maire de Mougins s'est félicité du démarrage des travaux de ce bâtiment sur le chemin de la plaine.