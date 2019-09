L'agence digitale niçoise de mannequins Gangz lève un million d'euros

C'est en 2017 que l'aventure commence pour Marie Michaud et Anne Davené qui décident de répondre à un besoin de digitalisation du marché au sens large des talents, c'est-à-dire: Mannequins, comédien(ne)s, figurant(e)s et hôte(sse)s.

Elle créent une plateforme digitale de booking de talents donnant l’opportunité à des milliers de candidats de travailler localement et surtout d’être repérés par des professionnels de la mode, du cinéma et de l'événementiel. Et ça matche. Pour les uns, les offres de missions sont reçues par sms, les contrats signés électroniquement et les cachets perçus rapidement; pour les autres, accès libre à des milliers de profils permettant de débusquer la perle qui correspond à son projet, en quelques clics, le tout de façon confidentielle et sécurisée.

Un an après avoir démarré l'activité commerciale, Gangz compte plus de 4400 Gangzters sur la plateforme partout en France et Monaco. L’importance de sa base de talents lui permet de proposer des profils rares et à proximité des besoins des clients.

Des missions et des profils, en quelques clics

Les cofondatrices ont su convaincre des clients prestigieux comme Endemol, L’Oréal, Publicis, Longines, Rado, Lays, qui ont confié leurs besoins sur plusieurs événements successifs.

Ce jour, une levée de fonds d'1 million d'euros est effective et permet d’accélérer la digitalisation du produit: Amélioration du sourcing, de la plateforme, mise en place d’une application mobile pensée comme un assistant personnel pour les Gangzters et développement de cursus en m-learning: la Gangz Academy, sont au programme grâce à cette levée.



Gangz accueille dans son capital plusieurs réseaux de Business Angels comme Provence Business Angels à Marseille, Investessor et Femmes Business Angels à Paris, tout en renforçant son ancrage régional avec Région Sud Investissement et l’accélérateur P.Factory, qui accompagne la société depuis deux ans.

Jean-Pierre Laparre et Sophie Tombeck, ont instruit le dossier pour le compte d’Investessor et ont été séduits: « Porté par deux entrepreneuses professionnelles du secteur du mannequinat, dynamiques et complémentaires, le projet Gangz nous a immédiatement conquis. Gangz apporte en effet une solution innovante dans un secteur encore peu touché par la révolution digitale. Cette solution, associée à un service de grande qualité, permet de répondre aux exigences toujours plus élevées des clients, et ceci de manière beaucoup plus simple et réactive que l’offre traditionnelle.»