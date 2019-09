L'aéroport de Nice Côte d'Azur se dote d'un service d'interprètes en ligne pour les touristes

OuiSpeak Solutions poursuit le déploiement de son service d’interprétariat sur tablette. Après la réception du centre commercial Cap 3000 à Saint-Laurent du Var, les deux dirigeants de la startup aixoise, Andrea Miglietta et son frère Valentin Effantin, ont installé leur solution à l’accueil infos des terminaux 1 et 2 de l’aéroport de Nice Côte d’Azur ainsi que dans les salons VIP.

OuiSpeak permet de connecter, en direct vocal et vidéo, des touristes russes, chinois et japonais à des interprètes. Le fonctionnement est très simple. Le touriste appuie sur l’icône de son drapeau sur la tablette et immédiatement, un traducteur apparaît à l’écran. "Une conversation à trois s’engage entre le touriste, l’interprète et le conseiller/réceptionniste. Notre objectif est d’améliorer la prestation d’accueil des visiteurs étrangers, de le guider et de les conseiller", explique Andrea Miglietta.

Avec les trois vols hebdomadaires Nice-Pékin d’Air China, les interprètes chinois de OuiSpeak ne chôment pas et la demande est aussi forte pour les Russes, indique le dirigeant qui prévoit d’ajouter le coréen, l’espagnol et l’arabe à son application pour les fêtes de fin d’année.

L’enseigne Monoprix qui a ouvert au début du mois à Cap 3000 s’est également dotée du service. "Nous sommes aussi présents au Carrousel du Louvre, dans huit points de vente parisiens de la marque Longchamp et nous sommes en contact avec la Sncf", précise Andrea Miglietta.

La startup qui vient de clôturer une levée de fonds de 300.000 euros pour se staffer compte en lancer une seconde en janvier "d’un montant située entre 1 et 2 millions d’euros. L’objectif étant de nous développer à l’international et de proposer des traducteurs anglais-chinois, anglais-russes et anglais-japonais. Ce qui nous permettrait d’être présents dans tous les aéroports du monde." Et de viser un chiffre d’affaires 2019 de 100.000 euros avec un business model basé sur la location mensuelle du matériel à laquelle se rajoute le coût de chaque appel.