L'accès aux restaurants de Monaco élargi (entre autres) aux résidents des Alpes-Maritimes

Le couvre-feu est reculé d'une heure et s'établit à partir de ce samedi à minuit jusqu'à 6 heures du matin. Les clients des restaurants auront un quart d'heure à compter de minuit pour regagner leur domicile.

Justement, dans les restaurants, on assouplit aussi le dispositif : à compter de samedi, toujours, les résidents du département des Alpes-Maritimes et ceux de la proche Ligurie jusqu'à San Remo peuvent venir déjeuner et dîner à Monaco.

Le nombre de convives à table passe de 6 à 8 personnes. Et l'espacement entre les tables est ramené à un mètre au lieu de 1,5 mètre.

pas de limite horaire pour les bars

Les bars, cafés et salons de thé ne sont plus soumis à une fermeture anticipée. Mais le service doit se faire assis, pas de consommation au comptoir.

L'ambiance musicale dans les bars sera toléré mais pas au-delà de 74 décibels. La danse, elle, est toujours proscrite.

Aucune décision n'a, pour l'heure, été prise concernant la réouverture des discothèques.

Le port du masque à l'extérieur est maintenu et les saunas, hammams et jacuzzis restent fermés.

Enfin, le télétravail n'est plus obligatoire mais il reste recommandé.

Ces nouvelles mesures seront donc en mesure dès samedi et jusqu'au dimanche 27 juin inclus.