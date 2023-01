La transition énergétique au coeur de la Principauté: quel accompagnement pour les entreprises?

Les entrepreneurs de la Principauté commencent 2023 en beauté avec de belles opportunités en matière d’énergie. Le Groupe Nice-Matin et le Monaco Economic Board (MEB) ont accueilli réemment à MonacoTech le Club de l’Eco Monaco avec, au programme, une conférence sur un sujet d’actualité brûlant: "L’accompagnement des entreprises dans la transition énergétique à Monaco". Avec, comme invités principaux, la Société Monégasque de l’Electricité et du Gaz (SMEG) et la Mission pour la Transition Energétique (MTE) du Gouvernement Princier.

"C’est une question de survie pour les entreprises que de s’engager dans la transition énergétique, souligne Isabelle Curau-Bloch, chef de section à la MTE. Elles ne doivent pas seulement le faire pour des raisons de responsabilité sociale mais aussi d’un point de vue business." L’énergie, au cœur de l’actualité, nous concerne tous, y compris les entrepreneurs de Monaco. Le Gouvernement princier a d’ailleurs pris des mesures pour maîtriser la consommation énergétique et réduire l’impact financier de la hausse des

tarifs de l’énergie. Démarches, aides, astuces et actions exemplaires menées par des entreprises ont rythmé cette conférence, animée par Christian Huault, rédacteur en chef du Groupe Nice-Matin.

Créée en 2016, La MTE vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES), améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments, développer les énergies renouvelables, mobiliser la communauté monégasque, co-financer de projets grâce au Fonds Vert national. Ce dernier permet de financer 20 à 70% du coût projet et contribue à mesurer ou réduire les émissions de GES d’une société. Plus de 300 entreprises monégasques adhèrent déjà au Pacte national pour la Transition énergétique (PNTE).

Revoir les besoins et les moyens

Pour la Société Monégasque de l’Electricité et du Gaz (SMEG) qui mesure les consommations d’énergie de Monaco, il est possible de faire baisser les prix et ses émissions de CO2. D’abord en s’interrogeant sur ses réels besoins puis en revoyant les moyens. Commencer par se remettre en question et réduire sa consommation de CO2 sont les méthodes les plus vertueuses et les moins onéreuses puisqu’elles permettent de ne pas utiliser d’autres énergies.

Autre solution: investir dans des outils comme Smart+ qui permettent de connaître tous ses usages énergétiques afin de les optimiser et réaliser des économies d’énergie.

"L’éclairage ne représente plus que 5% des consommations, mais ce chiffre peut encore baisser si tout le monde se met aux LED puisqu’elles consomment dix fois moins, explique Pierfranck Pelacchi, directeur général adjoint à la SMEG. Eteindre la lumière ne suffit plus. Il y en a encore beaucoup de progrès à faire!", conclut-il.

A bon entendeur…

Savoir+

> Émissions de gaz à effet de serre à Monaco:

Objectifs: -55% d’ici 2030 (par rapport à 1990) et neutralité carbone en 2050.

> Les trois principales sources d’émissions: mobilité, énergie des bâtiments, déchets.

> Comment adhérer au Pacte national pour la Transition énergétique?

- En ligne sur la plateforme Coach Carbone: pacte-coachcarbone.mc

- Pour tout savoir sur l’aide aux entreprises avec le Fonds vert national :

transition-energetique.gouv.mc

- Pour en savoir plus sur SMART+: smartplus.energy

Ils témoignent de l’aide de la MTE et de la SMEG Pour illustrer leurs propos, Isabelle Curau-Bloch (MTE) et Pierfranck Pelacchi (SMEG) sont venus accompagnés de sociétés qu’ils ont suivies dans leur démarche de transition énergétique. Au travers de vidéos, leurs responsables ont témoigné. Un Fonds Vert indispensable Parmi les entreprises monégasques adhérentes au Pacte national pour la Mission de la Transition Energétique: SIAMP CEDAP, spécialiste de l’équipement sanitaire et de fabrication de matériaux d’emballages a effectué un premier bilan GES financé à 50% par le Fonds Vert (pour un coût au départ de 15.000€). Il a fallu six mois à la société pour réaliser cette étude. "On améliore bien ce que l’on mesure", explique Xavier Lefebvre. Le directeur RSE avoue avoir été surpris par les proportions révélées par cette première analyse européenne: "Nos matières plastiques et nos consommations électriques arrivaient en tête des émissions de GES, bien avant le domaine du transport." L’entreprise a donc pu passer à l’action: sensibiliser le personnel et la direction, chercher des solutions pour consommer moins d’énergie comme installer une presse à injecter électrique à l’usine de Monaco.

La holding SBM Offshore qui a signé le pacte de la MTE en 2018, s’est aussi mise aux "bonnes pratiques". D’abord en diffusant celles-ci en interne puis en agissant dans la gestion des déchets, du bâtiment et de la mobilité. Grâce à l’aide du Fonds Vert, l’immeuble Le Neptune à Monaco fait figure de bon élève: les éclairages de son parking ont été remplacés par des LED, ce qui représente 8.000kWh/an d’économie. Le bâtiment dispose aussi de 600m² de panneaux photovoltaïques sur son toit, d’un système de récupération des eaux de pluie et de domotique avec des capteurs de présence. "Depuis la signature du pacte, nos échanges avec la MTE sont très réguliers. Ses forums sont inspirants et motivants. Nous avons pu réduire notre empreinte immobilière et carbone", témoigne Guillaume Tarro Toma, responsable groupe des services généraux chez SBM Offshore. La SMEG, "un atout majeur" L’implication et les solutions apportées par la SMEG font aussi des entrepreneurs heureux. Grâce à la solution Smart+, le Monte-Carlo Bay a réduit en deux ans de 25% sa consommation d’énergie. "Depuis 2017, nous avions déjà réduit de 25%, ce qui fait 50% d’économie au total", dévoile fièrement Frédéric Darnet, directeur du resort, très satisfait de cette collaboration avec la SMEG. L’établissement est passé d’une consommation de onze à six millions de kw/h. « "Les 1.100m² de panneaux photovoltaïques sur notre toit alimentent l’éclairage de nos 332 chambres ainsi que notre superchargeur pour véhicules électriques; une première!", explique-t-il.

D’autres projets d’économie d’énergie sont en cours avec Smart+: en cuisine, avec le traitement de l’air et aussi sur l’éclairage des parkings publics. "La SMEG est un atout majeur, un vrai partenaire, avec qui on ne fait qu’un. Sans ses analyses poussées, nous serions complètement déconnectés de la réalité", conclut le directeur.

Le Yacht Club de Monaco (YCM) collabore aussi étroitement avec la SMEG, depuis plus de vingt ans. Grâce à un accompagnement permanent dans tous ses projets, le siège, installé dans le bâtiment du club-house, est exemplaire en matière de consommation d’énergie : cuisine électrique, thalassothermie, utilisation de biofioul, éclairage LED, tout est maîtrisé. Smart+ permet d’anticiper les améliorations comme l’investissement dans le photovoltaïque… "C’est une chance privilégiée d’avoir une relation humaine avec la SMEG. Nos interlocuteurs répondent à toutes nos questions et nous accompagnent dans nos projets", confie Olivier Campana, directeur général adjoint du YCM. "Notre rôle de voileux et de marins est d’éduquer les enfants au respect de l’environnement."

De gauche à droite: Xavier Lefevre, SIAMP CEDAP; Guillaume Tarro Toma, SBM Offshore; Frédéric Darnet, Monte-Carlo Bay; Olivier Campana, Yacht Club de Monaco. (Photos Franz Chavaroche).

Financement green à la Caisse d'Epargne Côte d'Azur Banque engagée pour l'énergie, la Caisse d'Épargne Côte d'Azur (CECAZ) oriente ses investissements vers le développement durable. À Monaco, le nouveau directeur du Centre d'affaires, Henri d'Alessandro, propose à ses clients des montages avec du financement et de l'épargne green. "Cette collecte verte est ensuite dirigée sur des projets liés à la transition écologique", confie-t-il. "Les besoins d'investissement liés à la transition énergétique sont colossaux, notre rôle est d'accompagner le développement de notre territoire et donc les collectivités locales", explique Claude Valade, président du Directoire de la CECAZ. Ainsi, les Caisses d'Épargne ont mis en place un fond de dettes de 1,5 milliard d'euros sur six ans, dont la participation de la CECAZ est de 100 millions. Le fonds ENR a pour but d'accompagner le développement des énergies renouvelables.

Claude Valade, président du Directoire de la CECAZ. (Photo D.R.).

Place à l’énergie renouvelable au Grimaldi Forum Haut lieu événementiel accueillant 250.000 visiteurs et une centaine d’événements par an, le Grimaldi Forum adhère naturellement au Pacte pour la Transition Energétique. Certifié ISO 14001 depuis 2008, le centre de congrès et de culture de la Principauté a déjà amélioré son efficacité énergétique de 35%. Il s’inscrit également dans une démarche RSE plus globale, sur le chemin de la certification événementielle ISO 20121.

"Notre système de management environnemental repose sur une forte mobilisation de nos équipes, une politique d’investissements mais aussi de maintenance de nos équipements basée sur une gestion technique centralisée avec 20 000 points de contrôle dans le bâtiment", confie Dany Rubrecht, directrice communication.

Construit aux trois-quarts sous le niveau de la mer, le bâtiment bénéficie d’une isolation thermique performante. Son système d’aération (chaud et froid) est assuré grâce à des pompes à chaleur et donc avec une énergie renouvelable. Parmi les actions prioritaires environnementales: la maîtrise de la consommation d’énergie (100% renouvelable) grâce au suivi de la météo de l’électricité de la SMEG, l’implication des salariés, prestataires et fournisseurs via la signature de chartes green et celles des clients via des offres éco-responsables.

Objectif neutralité carbone pour Monaco Telecom Monaco Telecom est partenaire de MaConsigne pour son restaurant d’entreprise, la nouvelle solution lancée par le Gouvernement princier afin de bannir les emballages à usage unique à Monaco. Ses Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques (D3E) sont traités depuis de nombreuses années par une filière de recyclage certifiée et l’opérateur lancera prochainement à la vente des smartphones reconditionnés. "Nous travaillons sur l’optimisation de la consommation d’énergie de nos sites en déployant des outils de mesure pour mieux piloter nos usages. Nous collaborons avec des spécialistes sur la construction de datacenters nouvelle génération beaucoup plus efficaces, confie Christophe Tronchet, directeur administratif et financier chez Monaco Telecom. Nous avons signé le pacte de la MTE en 2019. Objectif: faire baisser nos émissions de CO2. Ainsi, nous allons réaliser prochainement l’évaluation précise de nos émissions. Cet audit devra nous mener à diminuer significativement nos émissions et à plus long terme tendre vers la neutralité carbone."

Christophe Tronchet, Monaco Telecom. (Photo D.R.).

1.200m² de panneaux photovoltaïques à la SBM Engagée depuis 2007 dans la protection de l’Environnement et depuis 2013 en Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), la Société des Bains de Mer (SBM) a signé en janvier 2019 le PTE de Monaco. Elle vise -55 de consommation de GES en 2030 et la neutralité carbone en 2050. "Côté mobilité, les navettes de liaisons entre nos hôtels sont effectuées en bus électrique. Pour les limousines clientèle, la SBM opte pour des véhicules hybrides auprès des marques, malgré leur faible disponibilité et leur coût élevé…", confie Emmanuel Van Peteghem, secrétaire général et directeur juridique de la SBM. Dans le domaine de l’énergie, la compagnie est fière de sa toiture, équipée depuis 2019 de 1.200 m² de panneaux photovoltaïques (MCBay et ONE). Vingt-six pompes à chaleur fournissent ses huit centrales de production et, concernant le traitement des déchets, la SBM est mobilisée depuis des années sur plus de dix filières de tri. Elle a aussi commencé depuis trois ans à réduire de façon significative ses utilisations de plastique. La SBM effectue tous les ans un bilan carbone partiel qui mesure les évolutions et bénéfices de ses actions.