La Toulonnaise OkeanYs localise le magasin où se trouve votre produit préféré

De retour de vacances, comment retrouver à deux pas de chez soi la bonne bouteille de vin ou la marque de bijoux fantaisie découverte en plein mois d’août sur la côte Atlantique? Peut-être en utilisant la solution OkeanYs développée par Bruno Quarta à Toulon?

L’idée, née d’une conversation familiale – sa femme Catherine Turcaud est son associée – est toute simple mais il fallait y penser: doter les produits d’un QR code qui renvoie à la liste des points de vente où il est possible de se les procurer.

Le tout bien sûr en utilisant la géolocalisation puisque la plateforme donne au consommateur, en quelques secondes à peine, non seulement les noms des magasins mais aussi la distance à parcourir pour les rejoindre.

"Ce projet est issu d’une réflexion sur notre degré de dépendance aux GAFAM et grandes plateformes", précise le fondateur qui avant de se lancer dans cette aventure, a participé à l’avènement de bon nombre d’innovations, "comme l’ancêtre du télétravail, il y a trente ans, avec une carte à puce qui permettait de recréer son bureau virtuel n’importe où". L’entrepreneur qui a exercé en Italie comme consultant en stratégie puis en négociation, a également à son actif la direction de l’université de Milan ou encore de l’Institut national de physique nucléaire...

Proximité

Mais il est aussi fils de commerçants – ses parents avaient un commerce de literie à La Valette dans le Var –, et est particulièrement sensible à l’articulation digital-physique de ce secteur d’activité. "Notre objectif c’est de proposer une alternative aux grandes plateformes digitales."

La cible d’OkeanYs, ce sont les marques, les producteurs, qui en apposant sur leurs produits le QR code de la solution toulonnaise ont aussi un argument de poids pour convaincre les magasins physiques de les distribuer puisque ces derniers sont assurés de se faire connaître lorsque les consommateurs vont le flasher.

Les recettes proviennent d’ailleurs des marques qui déboursent 1€ par mois et par point de vente pour bénéficier du service. "C’est un business de volume", souligne le dirigeant. La startup hébergée dans les locaux de TVT Innovation qui l’accompagne a déjà signé 25contrats avec des fabriquants et marques d’épicerie fine, cosmétiques, objets de décoration ou encore des acteurs locaux tels que la pépite Boarding Ring connue pour ses lunettes anti-mal des transports.

"Nous avons dix autres accords en attente avec, pour objectif, d’atteindre les 35clients en septembre", ajoute Bruno Quarta qui mise aussi sur les vignobles. La solution est particulièrement adaptée aux bouteilles de vin que l’on peut flasher au restaurant pour les retrouver chez le caviste du coin.

Pour se faire connaître, la startup toulonnaise n’hésite pas à participer aux salons tels que Maison&Objet et, plus récemment, l’événement dédié à la filière bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et horlogerie Bijorhca où son fondateur devait donner ce week-end une conférence sur le thème "Développer son réseau de distribution (physique) grâce à l’impact du digital". "Les marques de bijoux fantaisie notamment veulent aider les boutiques à rester en vie, c’est une vraie démarche de communauté."

Déjà soutenue par la CCI du Var, la Région, le réseau Entreprendre, et lauréate de la bourse French Tech de Bpifrance, OkeanYs vient de recruter deux personnes pour renforcer sa force commerciale, et espère lever entre 500k€ et 1M€.