La toulonnaise Cartesiam signe avec Bosch, leader mondial de l'industrie, et rend nos objets connectés encore plus intelligents

L'entreprise Cartesiam à Toulon, qui édite un logiciel spécialisé en intelligence artificielle pour les systèmes embarqués, vient de franchir un nouveau cap décisif dans son développement. Non contents d'avoir trouvé une solution unique au monde pour rendre les objets connectés intelligents, quels qu’ils soient, de la machine industrielle à l'appareil électroménager, ses ingénieurs viennent de lancer une nouvelle version de leur logiciel NanoEdge AI Studio (la première version était sortie le 25 février dernier), une plateforme qui permet de surveiller, de contrôler et d'analyser les machines à distance via le Bluetooth ou le wi-fi.

En clair, ce logiciel permet à l'industriel ou l'entrepreneur de détecter les anomalies sur ses produits ou machines, s'il y en a, mais aussi d'en connaître la cause et l'origine. Ainsi, sans être un ingénieur expert en traitement des données, il ne sera plus nécessaire d'analyser les algorithmes renvoyés par les capteurs ou microcontrôleurs. Le logiciel s'occupe de tout. Il réalise lui-même la détection et la classification des anomalies, ce qui permet à l'entreprise d'être efficace rapidement pour les corriger, pour réduire ses coûts et accélérer par exemple la mise sur le marché du produit ainsi testé et amélioré.

Autres avantages : comme cette solution n'opère pas dans le cloud, elle réduit aussi l'empreinte carbone et l'apprentissage est rapide (30 millisecondes). N'importe quelle entreprise cliente peut ainsi créer rapidement ses machines connectées intelligentes.

Un large spectre d'utilisations

Cartesiam vient ainsi de signer, il y a quelques jours, un partenariat avec le leader mondial de l'industrie: Bosch Connected Devices and Solutions. Les Allemands ont déjà prévu d'utiliser NanoEdge AI Studio pour leurs nombreux projets internes et externes.

Par ailleurs, l'entreprise toulonnaise a mis en ligne sur une plateforme web (data.cartesiam.ai) plus d'une vingtaine de jeux de données téléchargeables à tester gratuitement. Ces différents cas d'usage permettent d'entrevoir le large spectre de possibilités qu'offre le logiciel: de l'industrie à la détection du cancer du sein, en passant par l'obstruction d'un ventilateur ou encore la composition musicale. "C'est vraiment à la portée de tous, assure Michel Rubino, cofondateur de Cartesiam. Les applications peuvent même concerner la sécurité et la lutte anti-fraudes. Aux États-Unis par exemple, les pompes à essence ne disposent de processus pour contrôler les quantités distribuées. On peut envisager d'y intégrer notre solution pour leur apprendre quelle est la quantité normale afin de lancer une alerte en cas de dépassement. On peut analyser n'importe quel signal. Nous avons aujourd'hui 500 millions de librairies dans nos logiciels."

Déjà de nombreux partenaires

Les applications sont infinies. D'où l'appétit des sociétés internationales comme Bosch, Microsoft et STMicroelectronics, le numéro deux mondial des microcontrôleurs, mais aussi Veolia, Naval Group, EDF et bien d'autres grands comptes qui ont déjà acquis et testé la nouvelle version du NanoEdge AI Studio avec succès.

"Il se vend 500 microcontrôleurs chaque seconde dans le monde", rappelle Michel Rubino. La startup toulonnaise répond ainsi à cet essor croissant de besoin de prédire les anomalies et d'utiliser l'intelligence artificielle pour les objets connectés (IoT).

Et si Cartesiam compte désormais 20 collaborateurs en France, en Allemagne et aux États-Unis (dont 12 à Toulon), la pépite varoise s'apprête à annoncer, dans quelques semaines, sa signature avec un fonds d'investissement pour un montant de plusieurs millions d'euros. Rien que ça !

