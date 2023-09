La tech azuréenne fait sa rentrée en toute détente au #DDA6

C’est une constante pour l'association CannesIsUp, l’organisateur du DDA (Déconnectez-vous, Détendez-vous, Amusez-vous). Chaque année affiche complet ou presque.

Pour cette 6e édition qui s’est déroulée vendredi 1er septembre sur l’île Sainte-Marguerite au large de Cannes, ce sont quelque 430 startuppers, scale-uppers, donneurs d’ordres, business angels... venus de tout le territoire azuréen qui ont participé aux 21 ateliers sportifs, bien-être et formation organisés tout au long de la journée.

Le #DDA, ce sont également des Rencontres Décideurs, une opportunité – en or – pour les jeunes pousses d’avoir accès dans une ambiance cool à de grands groupes comme Orange, Robertet ou Suez, à des incubateurs et des business angels à l’instar de Maxime Paradis (fondateur de G Ventures) ou Iéva Gaigala (à l'origine de Revolyx)… Quelque 150 rendez-vous one-to-one ont ainsi eu lieu.

RSE à l'honneur

Autre moment fort de la manifestation, la remise des trophées RSE avec le soutien du groupe grassois Robertet, leader mondial des matières premières naturelles.

La récompense dans la catégorie Inclusion sociétale est revenue à Gandee, la startup fondée par la Niçoise Layticia Audibert. Dans son ADN, la Solidarité As A Service. Elle accompagne les entreprises de toute taille dans leur gestion du mécénat d’entreprise en sélectionnant les associations, la collecte des dons…

TriMed's, une autre Niçoise, s’est vue remettre le trophée du Défi Environnement. Sa raison d’être, la chasse au gaspillage en récupérant les médicaments invendus ou bien proches de leur date de péremption.

Enfin, la Cagnoise Smartclic a décroché le Trophée Capital Humain pour son implication dans la réinsertion de personnes en difficulté mentale ou physique. Sa plateforme SmartShop qui compte parmi ses clients Orpi ou Robertet permet aux réseaux et franchises de commander toutes sortes de goodies et supports de visibilité a noué un partenariat depuis quatre ans avec la Croix-Rouge grassoise. Elle emploie 24 jeunes adultes âgés entre 16 et 20ans qui veillent au contrôle qualité et conditionnement des quelque 5.000 colis envoyés annuellement.

Hackathons azuréens

Pour la 2e année, DDA a remis des trophées aux équipes vainqueurs des hackathons qui se sont déroulés cette année sur les quatre territoires de la French Tech Côte d’Azur.

A Cannes, et en partenariat avec Amadeus, le hackathon Tech for Tourism qui a eu lieu en février a vu la victoire de l’équipe de Welc-Home. Sa plateforme de tourisme solidaire ambitionne de rendre les voyages plus riches et inclusifs en s'appuyant sur des hôtes amoureux de leur ville ou région. La botte secrète de Welc-Home? Un algorithme favorisant le matching entre voyageurs et hôtes.

L'objectif du hackathon grassois, c'est la naturalité. Mission remplie avec Régé-Végétaux. Son centre de compostage permettrait aux industriels de payer moins cher le traitement de leurs drèches [résidus végétaux après traitements, ndlr] et de réduire ainsi leur empreinte carbone.

L'équipe est actuellement à la recherche d’un terrain qui permettrait de proposer un compost aux agriculteurs grassois issus des champs grassois! La définition même de l'économie circulaire.

A Sophia Antipolis, Santina qui avait remporté en mars le Challenge Jeunes Pousses s’attaque à un problème qui touche une femme sur deux: les règles douloureuses. Son dispositif relié au sous-vêtement fait appel à l’électrostimulation afin de diminuer la douleur et est doublé d’une appli sur smartphone qui gère l’intensité des électrodes. L'appli rassemble aussi une communauté de femmes qui peuvent s'entraider et avoir accès à une communauté de gynécologues, médecins, nutritionnistes...

Enfin, sur le territoire de Nice, les jeunes étudiants accompagnés par NiceStart(s)Up et rassemblés au sein de la Bocal Academy ont développé un prototype de disjoncteur numérique et connecté pour la startup niçoise Oghji qui a remporté de nombreux prix pour son innovation. Le design, la personnalisation des interfaces, ce sont eux.

Après les "D" de "Déconnexion" et de "Détente", le "A" de "Amusez-vous" a pris la suite avec une disco dans une des ailes du Fort de l'Île Sainte-Marguerite.