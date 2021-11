La success story de Carlo, l'application monégasque qui s'exporte en Espagne

Un accélérateur de croissance. Voila, résumés en une phrase, les effets de la crise sanitaire sur la start-up monégasque Carlo. L’effectif, limité au créateur et à un étudiant en alternance avant que la Covid-19 ne chamboule nos vies, s’est étoffé à 8 salariés.

Et le concept innovant de porte-monnaie virtuel, permettant d’être recrédité de 5% du montant de ses achats dans des commerces de proximité, ne cesse de drainer de nouveaux utilisateurs et boutiques partenaires.

10.000 salariés concernés

Le gouvernement princier, qui a vu dans ce système une bonne occasion de redynamiser le commerce local, avait offert à 10.000 salariés du secteur public (fonctionnaires, agents de l’État, retraités de la fonction publique, et le personnel et les retraités non médicaux du CHPG) des bons cadeaux à dépenser au travers de l’application Carlo.

L’État monégasque, à l’approche des festivités de Noël, a reconduit l’opération et l’enveloppe flirte désormais avec les 6,5 millions d’euros.

"Lors du précédent Noël, de nombreux commerces ont dynamisé leurs ventes. Tous les bons cadeaux ont été dépensés à Monaco. Ce qui, forcément, a généré de la TVA", explique Antoine Bahri le fondateur.

En bref, tout le monde s’y retrouve. Plus d’une dizaine de sociétés privées ont embrayé le pas de l’exécutif en émettant ces chèques numériques via l’application Carlo, notamment les Ballets de Monte-Carlo, la Société des Bains de Mer et KPMG.

L’application s’exporte… en Espagne

Fort d’une mécanique bien huilée à l’échelle locale, la start-up Carlo s’est exportée à Valladolid en Espagne. Depuis cette semaine, 40 commerçants de cette ville de 300.000 âmes utilisent l’application monégasque. Restauration, horlogerie, prêt-à-porter, coiffeurs…

"On a utilisé Monaco comme ville pilote car le territoire, petit et concentré, se prête bien aux retours d’expérience rapides. On a ainsi pu améliorer le service et développer un produit solide et automatisé", explique Antoine Bahri.

"Le concept marche ici et peut être répliqué dans d’autres villes européennes de taille moyenne où il y a un réel besoin de redynamiser le commerce local, lequel a souvent du mal à s’adapter aux nouvelles habitudes de consommation. Il faut leur donner des solutions qui leur permettent de se différencier des grandes enseignes de centres commerciaux et d’Internet.."

Nouvelles fonctionnalités

La jeune entreprise, incubée à Monaco Tech, a aussi développé de nouvelles fonctionnalités, comme le partage de l’addition au restaurant, et va améliorer l’interface de son application dès la semaine prochaine.

"En 2022, nous lançons de nouvelles fonctionnalités: la recharge du portefeuille virtuel directement à partir de la carte bancaire, le paiement entre amis et les bons cadeaux grand public."

Le 16 novembre au Novotel, la société Carlo propose une keynote à tous les commerçants de Monaco pour présenter l’application. Rens.: hello@carloapp.com