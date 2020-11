La stratégie de Monaco au port de Vintimille

En milieu de semaine dernière, nous sommes allés visiter ce nouveau port situé à 7,6 miles nautiques de la Principauté. Dans la marina, 17 navires y sont déjà amarrés. Des bateaux de 20 à 40 mètres. Deux de plus sont arrivés ce week-end, dont un yacht de 25 mètres. Ils y passeront tout l’hiver. D’autres ne vont pas tarder à arriver (lire page suivante).

À terme, 178 navires pourront s’y amarrer. À l’origine, ce port était conçu pour 350 places. « Nous avons décidé de le remodeler afin qu’il puisse accueillir moins de bateaux mais de plus grande taille », explique Aleco Keusseoglou. Le format monégasque, en somme. Un surcoût de 10 Me a même été prévu afin d’aménager, à l’entrée du port, une place plus grande que les autres, destinée à un superyacht de 70 mètres.

Tous ces bateaux qui viennent d’entrer dans le port y passeront l’hiver. Il n’y aura quasiment pas de mouvement sur la période, avant le printemps prochain.

Comme à Monaco

Aujourd’hui, donc, les quais sont flambant neufs, les bittes d’amarrage rutilantes, le chrome des armoires électriques brillant de mille feux. Tiens donc, ce sont exactement les mêmes que celles du port Hercule. Ce n’est pas un hasard. « Nous faisons tout pour que les plaisanciers se sentent ici comme à Monaco, poursuit Aleco Keusseoglou. Les aménagements et la qualité du service sont identiques. » Les onze personnes qui travaillent à Vintimille – des Italiens pour la plupart – ont d’ailleurs toutes été formées en Principauté, des employés administratifs aux agents portuaires.

La première impression que laisse cette marina est celle d’un cocon circulaire bien protégé de la mer par une digue de 7 mètres de haut. Preuve de son efficacité, le port de Cala del Forte est sorti indemne du gros coup de mer de 2018, qui a causé tant de dégâts sur le littoral de la Riviera française et italienne.

Livraison: printemps 2021