La station de ski la moins chère d'Europe se trouve... dans les Alpes-Maritimes

Les stations de ski vont commencer, petit à petit, à ouvrir leur domaine aux amoureux de la glisse. Si bien souvent skier rime avec payer, le site de locations de vacances Holidu a réalisé un classement des stations de ski les moins chères d’Europe.

Pour réaliser cette étude, la plateforme a étudié les coûts journaliers des forfaits de ski et les tarifs d'hébergement par nuit et par personne de toutes les stations de ski en Europe qui comprennent plus de 20 kilomètres de pistes.

Les stations les moins chères sont françaises

Et la station la moins chère se trouve dans les Alpes-Maritimes. Il s'agit de Roubion les Buisses. Comme indiqué sur le site skiinfo.fr, le domaine skiable se situe "entre 1.410 et 1.920 mètres d’altitude", il est "desservi par 8 remontées mécaniques (dont 1 télésiège) donnant accès à 30 km de pistes de ski alpin (2 vertes, 5 bleues, 12 rouges et 2 noires)". Et pour les adeptes du ski de fond, "12 km de pistes sont accessibles au départ du col de la Couillole, à 5 minutes au-dessus de la station de ski".

Comptez 20 euros pour un forfait de ski en haute saison. Le prix des hébergements débute à environ 26 euros la nuit. Soit en moyenne 42 euros par jour et par personne.

C’est un euro de moins que pour les deux autres stations présentes sur le podium. À savoir Réallon, dans les Hautes-Alpes, et Lans-en-Vercors, en Isère.

Et puisque les six premières places du classement sont occupées par des stations tricolores, arrivent ensuite Artouste-Laruns dans les Pyrénées, Seyne-Le Grand Puy dans les Alpes-de-Haute-Provence et Le Collet d’Allevard en Isère, avec un coût moyen de 44 euros par jour et par personne.

Et à l'étranger?

La première station étrangère se trouve en Grèce. Il s’agit de Vasilitsa, où il est proposé une journée au coût moyen de 45 euros. Kolašin, au Monténégro, se classe 10e avec 47 euros par jour et par personne. Deux autres stations de l’Hexagone figurent dans ce top 10. On retrouve alors Hautacam – Argelès-Gazost (Hautes-Pyrénées, 8e) et Saint-Léger-les-Mélèzes (Hautes-Alpes, 9e).

La palme de la station la plus chère revient à l'Italie et son domaine skiable de Cortina d'Ampezzo avec un coût moyen de 258 euros.