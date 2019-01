La startup varoise Mini Green Power lauréate du Prix des Bonnes Pratiques

La startup hyéroise Mini Green Power a obtenu ce soir à Paris lors de la 26e cérémonie des Prix nationaux de la qualité et de l’excellence opérationnelle le trophée des Bonnes Pratiques, dans la catégorie dans les PME/PMI.

«On n’a pas de pétrole mais Mini Green Power a de l’or vert», sourit Jean Riondel, le président et cofondateur de la startup qui, depuis 2014, conçoit des minicentrales vertes à partir de résidus végétaux locaux. Son objectif est de fournir une alternative aux centrales fossiles.

Pour réussir leur pari, les deux dirigeants ont misé sur la formation la mobilisation et la motivation de leur équipe, une nécessité dans les startups à haute technicité. «Pourtant, deux ans après notre création, le turnover était de 30%, se rappelle Jean Riondel. Un audit externe d’Happy At Work a montré que c’était en grande partie dû à notre management trop directif pour des salariés des générations Y, Z et Millenials qui avaient besoin de reconnaissance.»

Miser sur l’humain

Ni une ni deux, le dirigeant part se former pendant un an aux méthodes de management collaboratif: «On a décidé de miser sur l’humain pour atteindre la performance économiques et on a développé un savoir-faire autour de l’économie de la fonctionnalité. On ne vend plus des machines mais des solutions d’énergie, de chaleur, d’électricité...»

Dès 2017, Jean Riondel et son associé mettent en place les premières mesures visant à libérer l’entreprise. «Ce sont les jeunes collaborateurs qui s’occupent du recrutement et nous avons mis en place un management intermédiaire en âge (entre 30 et 35 ans) pour dialoguer avec eux, transmettre le savoir, gérer le quotidien. Nous, les dirigeants, sommes dans la stratégie.»

Parmi les initiatives notables, l’absence de feuille de pointage ou de permission de vacances: ce sont les salariés qui les gèrent.Enfin «La montée au capital pour tout salarié cumulant trois ans d’ancienneté.Cette décision a transformé la mentalité des collaborateurs qui ont compris que nous étions dans la bienveillance.»

Responsabilisation

Cette confiance paie comme l’explique Jean Riondel, preuves à l'appui: «En 2017, lors de la mise en place d’une centrale en Sicile par un duo dirigeant-salarié avait pris trois mois. Le même projet déployé fin 2018 au Pays de Galles par deux salariés a été réalisé en dix jours seulement!»

Le processus est en marche: l’année dernière, Mini Green Power a obtenu plus de 70% d’opinions favorables de la part des salariés et vient de décrocher la labellisation Happy At Work 2019. Le turnover, facteur déclencheur du changement de management, est divisé par trois en deux ans.

Responsabilisation et autonomie en interne mais aussi incitation à l’entrepreneuriat. «Deux de nos jeunes collaborateurs ont monté en 2016 à Madagascar une filiale Mada Green Power. Et le projet Togo Green Power a été signé il y a quelques jours, annonce fièrement Jean Riondel.

Le prochain objectif du manager libéré et délivré? Que Mini Green Power soit gérée par les salariés d’ici deux ans. En attendant, «Nous sommes dans un état de jubilation permanente. En prenant des risques, nous avons créé beaucoup de valeur. Les fruits que nous récoltons sont au-delà de ce que l’on pouvait imaginer.» Ce prix des bonnes pratiques devrait être un atout supplémentaire pour la levée de 2,5 millions d'euros qui vient de débuter.