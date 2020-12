La startup La Pousseraie propose Le Poussoir, un kit ludique à faire pousser chez soi

La Pousseraie, c'est une startup située à Nice, qui fait pousser des micro-végétaux. Une ferme mêlant aquaculture et hydroponie. Une ferme pilote, en autonomie, en circuit court, créant des produits naturels, locaux, pour les chefs. A glisser directement dans l'assiette.



L'initiative est née en juillet 2020, de trois amis: Blanche, Juliette et Damien, issus des filières de l’ingénierie informatique et agronomique. Ils ont mis leurs compétences en commun pour monter cette ferme pilote installée près du Marché d'intérêt national.



Si le souhait de l'équipe est de "tester quelque chose de vertueux en même temps que lutter contre la pression foncière en verticalisant nos cultures", explique Blanche Duncombe, cofondatrice, l'équipe vient de faire pousser un autre projet. Voici la genèse d'une diversification forcée.

Un kit prêt-à-pousser

"Nous avons créé La Pousseraie parce que nous avons à cœur de vous offrir des micro-végétaux cultivés localement dans le respect de l'environnement. La fermeture des restaurants se prolongeant, nous nous sommes diversifiés et proposons un kit prêt-à-pousser: Le Poussoir".



Parce que pour l'heure, le modèle économique de la startup est anglé BtoB, c'est-à-dire, tourné vers une cliente professionnelle, mais en ces temps, dur-dur de travailler avec des restaurants gastronomiques, fermés pour la plupart. Pour autant, le laboratoire d'idées de La Pousseraie n'a pas fermé ses portes et depuis peu, propose un coffret à (s') offrir.



C'est un kit complet qui permet de cultiver seul ses micro-pousses en s'amusant. Car combiné à un escape game digital où le but est de deviner les quatre variétés du coffret.

Enquêteur en herbe

Soutenue par l'incubateur Paca-Est, "La Pousseraie s’inscrit dans l’agriculture urbaine de demain: productive sur un espace restreint, résiliente aux aléas climatiques et à la saisonnalité, efficiente dans l’usage des ressources naturelles et conduite en autonomie totale", explique Blanche Duncombe, qui, on n'en doute pas, a hâte de voir les restaurants rouvrir leurs tables pour parsemer vos assiettes de mirco-pousses made in Nice.

4 terrines de culture, 4 tapis de chanvre, 4 sachets de graines mystères, 4 cartes de révélation (dans des cartes scéllées), le guide de l'enquêteur en herbe, paille de bois, 1 sac en toile de jute, composent ce kit mystère.

24,90 euros (frais de port inclus). La page Facebook de La Pousseraie donne tous les détails pour commander.

lapousseraie.fr