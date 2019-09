La startup grassoise "Biocéanor" décroche le Grand Prix "Tech4Islands Awards" pour ses stations météo sous-marines connectées

Les deux dirigeants de la startup grassoise Bioceanor, Charlotte et Samuel Dupont, viennent tout juste de l’apprendre. En lice aux côtés de 66 candidats du monde entier, leur startup à l’origine de stations météo sous-marine connectées capables de mesurer en temps réel et par prédiction la pollution de l’eau a remporté le Grand Prix Tech4Islands Awards.

Résultat: la société a remporté 8.500 euros et son invitation pour aller au Digital Festival Tahiti qui se déroulera du 16 au 19 octobre à Papeete en Polynésie. Elle gagne aussi un espace d’exposition au Festival Futur.E.S 2020 à Paris et de l’accompagnement personnalisé auprès des institutionnels, entreprises et grands groupes.

Une perle azuréenne dans le Pacifique

Lancé le 15 avril 2019, cette première édition du grand concours international francophone Tech4Islands Awards s’adressait aux startups, PME-PMI innovantes, centres de recherches et universités du monde entier. Ce concours ayant pour ambition de détecter les perles technologiques internationales porteuses de solutions innovantes répondant aux défis des territoires insulaires et ce, autour de thématiques comme le smart tourisme, l’économie bleue, l’économie circulaire et l’innovation publique.

Sous la houlette du cluster de l’industrie 4.0 System Factory, basé à Ollioules dans le Var et soutenu par la French Tech Toulon et la Région Sud Paca, une délégation de treize entreprises du territoire (essentiellement varoises et azuréennes) se rendront au Digital Festival pour faire découvrir leurs innovations et les opportunités de l’économie digitale dans la zone géographique du Pacifique.

Les bouées connectées de Biocéanor, utilisées pour surveiller la qualité de l'eau et faciliter notamment la vie des aquaculteurs et ostréiculteurs, ont séduit le jury. Réalisées en 2018 alors que le Centre de recherches insulaires et observatoire de l'environnement (CRIOBE) cherchait une solution pour évaluer la santé des massifs coralliens en Polynésie, elles avaient rassemblé, avec l’aide de System Factory, les compétences de plusieurs entreprises de Sophia Antipolis et de La Farlède pour la fabrication de la bouée et du boîtier, et Biocéanor, dont la spécialité est de « dialoguer avec les océans ». Ces bouées permettent en effet de mesurer en temps réel la température de l’eau, la salinité, la turbidité et la présence de certains polluants et sont utiles pour surveiller les impacts des changements climatiques, la consommation des poissons et la sauvegarde des coraux.