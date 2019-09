La startup de Sophia, Cintoo, lève 1,5 million d'euros pour se développer aux Etats-Unis

La technologie de visualisation 3D développée par Cintoo séduit de plus en plus d’utilisateurs. La preuve, après une première levée de fonds de 1,8 million d'euros en décembre 2017, la startup fondée il y a six ans à Sophia Antipolis par trois chercheurs de l’I3S (Laboratoire d'Informatique, Signaux et Systèmes) vient d’en clôturer une seconde d’un montant de 1,5 million d'euros, «en avance de plusieurs mois sur notre feuille de route», explique Denis Thibaudin, son directeur général.

Jumeau numérique

La plateforme Cintoo Cloud conçue par la startup permet de visualiser et manipuler fluidement sur un smartphone ou une tablette des données 3D lourdes et volumineuses générées par les scans laser. Une technologie servant à réaliser des maquettes et plans numériques dont le secteur de l’AEC (Architecture, Engineering & Construction) est très friand… Sa prouesse a été de réussir à compresser et décompresser les données, sans perte de précision ni de détails et de stocker le tout dans le Cloud.

Accélération commerciale et développement R&D

Réalisée auprès des mêmes partenaires financiers - en l’occurrence Sofimac, Région Sud Investissement, Créazur et Sofipaca - "Cette levée de fonds nous permettra d’accélérer la commercialisation de notre solution aux Etats-Unis où elle a reçu un bon accueil et où elle compte déjà des clients", précise Denis Thibaudin.

Autre axe de travail: "Faire appel à l’intelligence artificielle et au machine learning pour que notre plateforme qui gère les données issues de la capture de la réalité puisse reconnaître des objets et les classifier. Par exemple, sur un site industriel de plusieurs milliers de mètres carrés, l’IA pourra reconnaître un moteur de pompe, le géolocaliser et le classer", explique le dirigeant. A terme, le responsable du site pourra se connecter à d’autres bases de données pour avoir des renseignements techniques sur ce moteur, savoir qui envoyer pour effectuer la maintenance... Avec ce développement, la plateforme qui visait à l'origine l'architecture, les bâtiments en construction ou rénovation va élargir sa zone d'intervention à l'industrie chimique, automobile, pétrolière.

La startup qui vend sa solution Saas sous forme d’abonnement emploie une quinzaine de salariés à Sophia Antipolis et aux Etats-Unis et vise les 30 millions d’euros de chiffre d’affaires d’ici à 2021/22.