La startup azuréenne Ellcie Healthy recherche 300.000 euros pour fabriquer les lunettes les plus intelligentes au monde

Habituée du CES de Las Vegas, Ellcie Healthy profite de sa présence à la grand-messe de l'électronique grand public pour lancer aujourd’hui, mardi 7 janvier, à 15 heures, une campagne mondiale de crowdfunding pour ses lunettes intelligentes Serenity.

En quoi sont-elles intelligentes? «Elles changent le quotidien de ceux qui les portent et permettent de sauver des vies», explique Philippe Peyrard, fondateur et dirigeant de la startup fondée à Nice en 2016 et installée depuis plus d'un an à Villeneuve-Loubet.

L’ancien DG d’Atol et son équipe ont conçu une monture bourrée de 18 capteurs qui récupèrent des données physiques, physiologiques et environnementales. Celles-ci sont analysées en permanence par des algorithmes afin de détecter des risques de chute, d’endormissement au volant, le stress, le manque d’activité physique…

Fonctionnant avec la technologie Blue Tooth, ces lunettes peuvent passer et recevoir des appels, permettre d’écouter de la musique, localiser son smartphone... Elles disposent aussi d’un GPS et d’un flash pour voir dans le noir.

Le prototype existe déjà depuis mai dernier et «Il ne reste plus qu’à fabriquer les lunettes grâce aux 300.000 euros que nous souhaitons obtenir grâce à la campagne sur Indiegogo», précise Philippe Peyrard qui espère toutefois récolter plus d'un million d’euros.

Autre ambition affichée: mettre à disposition des non-voyants des lunettes leur assurant d’appréhender leur environnement qu’il s’agisse d’objets ou de personnes. Et le dirigeant d’ajouter «Légère (26 grammes), design et intelligente, la monture Serenity a été conçue en France et respecte les standards les plus exigeants en qualité et développement durable».

Livrable fin 2020, elle est disponible en deux styles (rond et carré), avec ou sans correction et 5 coloris au prix de 199 $ (178 €) pour les early birds, puis 239 $ (213 €). Ce prix inclut les montures intelligentes, le chargeur et les verres (solaires, ou correcteurs unifocaux).

https://igg.me/at/serenityeyewear