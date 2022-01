La solution e-commerce de la Niçoise WiziShop s’ouvre au monde

L’idée

Lorsqu’ils ont démarré en 2008 à Nice, ils étaient quatre. Depuis, WiziShop a bien grandi. Sa solution simple à utiliser pour créer son site e-commerce connaît un fort succès, amplifié par les confinements successifs qui ont mis en exergue les avantages de la digitalisation. Vendre même si le commerce physique est fermé et surtout toucher une clientèle plus large, plus lointaine. Depuis le 18 janvier, WiziShop est disponible en sept langues.

Le service

La startup niçoise permet aux commerçants d’ouvrir leur propre site de vente en ligne en quelques heures seulement. Pour autant, fait remarquer Grégory Beyrouti, "Nous ne sommes pas qu’un simple outil technique mais un service clé en mains où tout est inclus. Outil de création de site, hébergement, mises à jour, sécurité, avec un accompagnement au quotidien et des formations vidéo comprises dans l’abonnement." Pour 27 euros par mois et 2% retenus sur chaque transaction passée. Fort de ce succès qui a notamment permis la création de l’e-boutique de l’OGC Nice, la solution WiziShop est désormais disponible en version .com.

La plus-value

Partout dans le monde, la solution WiziShop est disponible. "Cela représente près de deux années de travail pour acquérir une visibilité à l’international. Nous y sommes arrivés, notamment grâce à notre entrée dans la newsletter de Product Hunt [plateforme américaine qui liste les meilleurs nouveaux produits dans le monde, ndlr]." Les cofondateurs assurent également que l’ouverture à l’international de la solution WiziShop offrira une meilleure visibilité de ses clients francophones.

L’investissement

"Grâce à cette ouverture à l’international, nous misons sur une croissance de 30 à 50% de notre chiffre d’affaires pour 2022." Grégory Beyrouti et René Cotton, cofondateurs, sont confiants. Ils avaient réalisé 3 millions d'euros de chiffre d’affaire en 2020 et sont en croissance sur 2021. Ils investissent en recherche et développement et sont en cours de recrutement pour renforcer une équipe qui compte déjà 40 collaborateurs, dont une dizaine qui œuvre sur le volet international.

Le défi

Le référencement. "Après avoir créé une belle e-boutique, c’est le plus important pour le client, expliquent les cofondateurs. Nous avons mis en place l’an dernier un partenariat avec Google (moteur de recherche le plus usité) et depuis, on optimise. On travaille sur la rapidité de l’affichage, on donne du sens au code de la page... pour que les sites de nos clients arrivent en première page."

L’objectif

Faire grandir la communauté d’e-commerçants WiziShop qui compte déjà plus de 270.000 créations de comptes, et accroître ses ressources pour accélérer ses investissements en recherche et développement. De nouvelles fonctionnalités et des services novateurs devraient bientôt voir le jour. WiziShop peut s’appuyer sur ses quarante collaborateurs, dont une quinzaine polyglottes, pour répondre aux attentes des clients du monde entier. Déjà, le succès est au rendez-vous, avec, en seulement quelque jours, une centaine de nouvelles inscriptions enregistrées. "Nous aimerions qu’à terme, 80 % de nos clients proviennent de l’international. Et nous y travaillons. Nous recrutons encore des profils bilingues, trilingues, pour mieux les servir."



> wizishop.com