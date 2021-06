La société basée à Sophia Antipolis, Symphony, absorbe la New-Yorkaise Cloud9

Symphony, plateforme leader de la communication des marchés financiers dont le siège social est basé à Sophia Antipolis, vient d'acquérir la société new-yorkaise Cloud9 Technolohies, spécialiste de la communication vocale et électronique. Grâce à cette absorption, Symphony s’impose comme l’expert des communications pour le Front Office avec de nouveaux services et solutions combinant le système de "trader voice" avec les technologies de natural language processing (NLP) et d'automatisation. L'offre combinée permettra d'accélérer les

flux commerciaux, d'améliorer la qualité des transactions et répondre à de nouveaux cas d’usage (activités Back Office, télétravail).

Brad Levy, le pdg de Symphonyexplique cette acquisition : "Symphony s’appuie sur de solides bases technologiques et la large communauté d’utilisateurs dans sa recherche continue pour solutionner les problématiques inhérentes aux flux de marchés. Avec cette acquisition, Symphony prend la tête de la communication de ces marchés, en apportant aux utilisateurs de la plateforme les fonctionnalités "trader voice" essentielles à leur mission et en ajoutant les outils de Cloud9 à ses protocoles de communication sécurisés: appel vocal, appel vidéo, partage d’écran. Ces fonctionnalités combinées rendront possibles des flux de conversations plus intégrés et instantanés et les utilisateurs Front Office auront accès à un service plus performant".

Position renforcée au sein des marchés financiers

Au cours de l’année passée, Symphony a renforcé sa position au sein des services financiers, en tant qu’infrastructure clé pour les marchés, alors que Cloud9 s’imposait comme une plateforme vocale (hébergée sur le cloud) de premier plan pour les marchés financiers. Les capacités combinées des deux sociétés vont remodeler la façon dont les acteurs du marché interagissent, grâce à des solutions pertinentes et innovantes en matière de gestion de flux et d'analyse de données. L’ensemble des solutions de communication de Symphony pour le Front Office offrira aux professionnels des services financiers une connexion sécurisée, qu’ils soient au bureau ou en télétravail, tout en assurant à la communauté mondiale d’utilisateurs une expérience de haute qualité en matière de communication vocale.

Réinventer la communication grâce au cloud

Gerald Starr, le pdg de Cloud9 Technologies est ravi de s'associer à Symphony. "Il y a six ans, Cloud9 a entrepris de révolutionner les technologies de communication des acteurs des marchés financiers. La messagerie ayant déjà eu un impact sur le flux des communications commerciales, nous avons fait le pari que la nature des communications pourrait être réinventée grâce au cloud, pour créer une communauté d’utilisateurs et leur fournir les outils nécessaires pour communiquer verbalement. L'équipe Cloud9 est ravie de s'associer à Symphony. Nous sommes convaincus que les expertises combinées de nos équipes permettront d’améliorer la communication des services financiers, en enrichissant et en accélérant l’offre de communications multimodales sécurisées et hébergées sur le cloud. Nous sommes heureux de nous lancer dans cette nouvelle aventure et de lier les destins de Symphony et Cloud9."

Première acquisition d'une longue série

L'acquisition de Cloud9 Technologies devrait être la première d’une longue série pour Symphony. Brad Levy a confirmé à Insider, Financial News et Asian Private Banker que la société souhaite acquérir et développer des partenariats avec des acteurs stratégiques du marché.

Pour rappel, la plateforme Symphony est une communauté dynamique de plus d'un demi-million de professionnels de la finance, venant de plus de 500 acteurs du marché avec un annuaire de confiance. Il alimente plus de 2.000 applications et bots créés par la communauté. La société a été fondée en 2014 et a levé 510 millions de dollars auprès d'investisseurs institutionnels.

symphony.com