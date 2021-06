La société Argeville, basée à Mougins, fête ses 100 ans. Histoire d'un parfum de longévité

Argeville est une société française indépendante. Et ce n’est pas rien à côté des poids lourds de l’industrie du parfum, y compris ceux implantés en pays grassois. Indépendante et familiale. La société, fondée en 1921 à Mougins, est aux mains de la famille Ardizio depuis 1981. D’abord gérée par le père, Jean-Jacques, puis reprise à son décès par son fils Xavier, elle connaît depuis une forte croissance industrielle. Avec 90% de son chiffre d’affaires à l’international.

Diffusion monde

Mais que fait-on dans ce domaine de 15 hectares qui accueille 250 salariés autour d’une ligne de chalets en bois d’époque et d’un parc arboré à perte de vue ? Dans ce petit havre de paix se niche un véritable savoir-faire dans la composition d’ingrédients naturels, de parfums et d’arômes alimentaires.

À l’origine, sur ces terres, on cultivait des plantes à parfum telles que la sauge sclarée, le jasmin, les tubéreuses et bien entendu la rose. On les transformait en essences, revendues sur le territoire. "C’était un domaine où l’on se promenait au milieu des fleurs, explique l’actuel dirigeant Xavier Ardizio, qui a grandi dans le Domaine. Puis mon père a décidé de ne plus cultiver de plantes à parfum sur ses terres. Le dernier champ de roses a disparu en 1991." C’est le point de départ d’une diversification de l’activité et d’un essor international sans précédent.

En 1997, Argeville fait l’acquisition d’une unité d’extraction à La Laupie dans la Drôme, unité qui sera ensuite transformée en « Centre naturel » en 2018. Un lieu où les essences prennent vie. "Nous avons investi près d’un million d’euros dans ce centre qui est un vrai levier de croissance pour Argeville", explique Xavier Ardizio.

En 2006 s’ouvre un bureau commercial à Guangzhou en Chine pour toucher tout le marché de l’Asie du Sud-Est.

Le parfum comme essence

En parallèle, dès 2009, la branche Arômes alimentaires naît à Mougins, avec un bâtiment dédié. Sucrées ou salées, ces créations, au départ destinées au marché français, sont rapidement développées pour de grands industriels basés aux quatre coins du globe. Aujourd’hui, cette branche représente 10% du chiffre d’affaires d’Argeville affiché à 60 millions d'euros (en 2019, la structure ayant essuyé une perte de 12% sur 2020 liée à la crise Covid-19). La branche ingrédients naturels compte pour 5% du CA et les 85% restant concentrent la conception de parfums.

cultiver la bienveillance

Des créations à base de matières premières naturelles et/ou synthétiques de haute qualité, "tournées vers l'avenir, poursuit le patron. Nous avons ici notre centre de recherche et de développement avec de talentueux nez et ingénieurs qui travaillent chaque jour à la création de senteurs toujours plus innovantes. L’innovation, c’est une réelle volonté de notre part."

En 2017, le patron investit le bâtiment Natura sur 1.400 m² à quelques encablures du domaine. Et Natura devient l’antre de l’activité parfum d’Argeville. Créateurs, nez, commerciaux, logistique, administratif, support, c’est un peu le centre névralgique de la société. Un peu parce que la société travaille en proximité avec ses autres marchés. Elle a ouvert un centre créatif à Dubaï (EAU) en 2012, puis à Bogota (Colombie) en 2015, et a inauguré en 2019 une usine de production à Bangkok (Thaïlande) pour assurer, encore un peu plus, sa réactivité auprès de la clientèle asiatique.

Au total, plus de 50 salariés d’Argeville sont installés à l’international, mais le patron assure: "Nous conservons notre esprit de famille!". À Argeville, on cultive aussi la bienveillance, même si le patron reste discret sur le sujet.

Sur la route de Grasse

Pour développer encore l’activité de sa branche parfumerie, un nouveau lieu sera bâti en terres grassoises: 5 100 m² établis sur un hectare. Le permis devrait être déposé à l’automne. "Puis ici, à Mougins, nous souhaiterions réintroduire la culture de plantes à parfum, pour faire revivre les savoir-faire ancestraux." À Argeville, personne ne se repose sur ses lauriers et surtout pas le patron. Il y a cinq ans, il crée 1stMood, une structure indépendante qui s'occupe de tout, jusqu'au produit fini (eaux de toilette, bougies...) pour les professionnels. Flaconnage et packaging compris. Une société qui, elle aussi, fleure bon le succès, avec, on le lui souhaite, le même soupçon de longévité que sa grande sœur.



argeville.com

Repères

1921: Création du domaine d’Argeville.

1981: Reprise de la société par Jean-Jacques Ardizio.

1997: Acquisition d’une société d’extraction à La Laupie (Drôme)

2009: Lancement de l’activité Arômes alimentaires.

2010: Reprise de la direction d’Argeville par Xavier Ardizio.

2020: En décembre, une nouvelle identité visuelle naît.

De 2006 à 2021: Argeville s’étend en Chine, en Thaïlande, Dubaï, Bogota, Russie et Vietnam.