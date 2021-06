La réussite par l’image de l'entreprise de Sophia Antipolis, Median Technologies

Identifier, analyser et partager les données d’imagerie médicale en menant des recherches pour améliorer la détection précoce des cancers grâce à l’intelligence artificielle et de manière non invasive, c’est le combat d’une vie. Celle du Suédois Fredrik Brag, francophile fondateur et CEO de Median Technologies à Sophia Antipolis. Depuis sa création en 2002, la startup a bien grandi, joue dans la cour des grands en Europe, en Chine (filiale à Shangaï) et aux Etats-Unis (filiale à Boston). Et n’a pas fini de faire parler d’elle. Rencontre.

Vous avez connu un essor phénoménal en 2020 avec une augmentation de 51 % de votre chiffre d’affaires à 13,5 millions d’euros. Comment l’expliquez-vous ?

Sur le premier trimestre de cette année 2021, notre progression est même de 86 % d’une année à l’autre. C’est le fruit de la reconnaissance de nos clients sur la qualité des données que nous sommes capables de leur fournir pour la partie iCRO [Solutions et services d’imagerie pour les essais cliniques, ndlr] de notre activité. Le marché étant très fragmenté, nous avons encore une grosse marge de progression. Nos effectifs traduisent aussi cette croissance : 70 personnes en 2018, 160 aujourd’hui.

Vos actions en profitent sur la cotation Euronext Growth...

On est la plus grande progression sur ces 14 derniers mois. Au début du 1er confinement, le cours de Bourse était à 0,9 euro ; il est aujourd’hui à 14,2 euros. Nos résultats sont aussi dus à un véritable travail d’explication de ce qu’est Median. J’ai fait 140 présentations investisseurs l’an dernier… La visio a parfois du bon !

Une levée de fonds récente ?

Oui, on en a fait une de 28 millions d’euros il y a un mois et demi pour servir notre développement en général, celui de l’activité iBiopsy en particulier [voir encadré, ndlr].

Vous bénéficiez aussi d’un prêt de la Banque européenne d’investissement (BEI) de 35 millions d’euros ?

C’était en décembre 2019, on avait un engagement avec la BEI (Banque européenne d'investissement) de lever 15 millions avant juillet 2021. Avec 28 Me, on est allé au maximum de ce qu’on pouvait faire sans passer par une assemblée générale des actionnaires.

Vous évoluez dans un marché très lucratif...

Nous sommes sur des marchés astronomiques : marché du dépistage du cancer entre 5 et 50 milliards de dollars, celui du cancer à risque entre 2 et 5 milliards. En fait, je pense qu’on n’est même pas au début du balbutiement de l’histoire….

Quelle est votre plus-value ?

Nos différenciateurs. La plupart de nos concurrents sont des sociétés de services qui vendent de l’expertise. Nous, nous arrivons avec un paradigme totalement différent en déployant de la technologie pour standardiser de l’interprétation d’image et en extraire des informations plus fiables. C’est la clé pour les labos pharmaceutiques. Développer un nouveau médicament aujourd’hui, en oncologie coûte 1,4 milliard de dollars du début à la fin. Et les données que les labos vont utiliser pour l’homologation sont des données que nous allons générer. Une phase extrêmement critique qui est pour eux la clé de la réussite. Nous développons des programmes dans deux types de cancer : poumon et foie.

Vous devez susciter bien des convoitises, non ?

(Sourires) Je ne peux pas vraiment m’exprimer là-dessus, mais oui, clairement, nous sommes régulièrement approchés…

Median Technologies demain, c’est quoi ?

Si on arrive à apporter les résultats que l’on souhaite sur nos recherches d’ici 2023, avec des premiers résultats en fin d’année, le cours de Median devrait faire X 10 dans la journée. Et l’impact, colossal sur notre positionnement sur le marché. Plus concrètement on va continuer le travail de validation clinique à l’international aux Etats-Unis mais aussi de plus en plus sur le marché asiatique.

Et puis, on va se positionner sur le marché boursier américain. En préparant une éventuelle entrée sur le Nasdaq pour être au plus près de nos concurrents et de nos clients.

Le médical est-il définitivement un secteur d’avenir pour le monde de l’entreprise ?

Oui car tout le monde comprend qu’il vaut mieux prévenir que guérir…