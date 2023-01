"La reprise est là": le Grimaldi Forum se veut optimiste pour l'année 2023

Les chiffres l’attestent: 57 événements en 2020, 82 en 2021 et plus d’une centaine en 2022. Les affres de la crise sanitaire, n’ont pas empêché le Grimaldi Forum l’an passé, de retrouver sa vitesse de croisière. Et c’est ce satisfecit que l’équipe a partagé mardi soir pour présenter ses vœux à plus d’un demi-millier de partenaires réunis sous la verrière.

"Nous sommes clairement sur la voie de la reprise, pas encore tout à fait au firmament mais la reprise est là avec des congrès qui ont affiché de taux de participation très importants, preuve que le distanciel ne se substituera jamais au présentiel", souligne Sylvie Biancheri, directrice générale de l’établissement qui a notamment reçu l’automne dernier 9.500 visiteurs pour le salon Luxe Pack ou 9.900 congressistes pour le salon anti-aging…

Après une année 2020 et une année 2021 où des formats hybrides ont été testés, l’année 2022 semble pour l’établissement, être celle où les événements ont redémarré comme avant. "Même si nous sommes optimistes, l’année 2023 est compliquée, reconnaît Sylvie Biancheri, les incertitudes économiques demeurent, les délais de décision des organisateurs sont de plus en plus courts, il faut être flexible. Nous le sommes de plus en plus en adaptant nos plannings et nos carnets de commandes".

6.000 m2 supplémentaires en 2025

Dans la ligne de mire des équipes, retrouver le chiffre d’affaires des dernières "belles années" comme 2018 ou 2019 où le centre de culture et de congrès avait atteint un pic.

L’atout que le Grimaldi Forum compte exploiter pour y parvenir, c’est cette extension du bâtiment en cours sur le quartier Mareterra, qui devrait aboutir à la fin de l’année 2024 à 6.000 mètres carrés supplémentaires en intérieur, et 2.000 mètres carrés de plus en extérieur pour accueillir, dès 2025, de plus larges congrès et événements. La commercialisation de ces espaces, dans le monde du tourisme d’affaires a déjà commencé et les équipes enregistrent de bons retours.

"C’est une véritable opportunité pour toute la Principauté et si nous avons un hôtel supplémentaire ce sera encore mieux", souligne Sylvie Biancheri, qui plaide depuis longtemps pour la construction d’un nouvel établissement hôtelier en Principauté pour accroître la capacité de nuitées du pays.

Monet, star de l’été

Côté culture, si le premier semestre regorge déjà d’événements live, comme à son habitude, le Grimaldi Forum mise aussi beaucoup sur son exposition d’été consacrée à Claude Monet.

"Cela fait trois ans que nous négocions des prêts dans des collections privées et publiques du monde entier", rappelle la directrice générale, confirmant qu’une centaine de toiles seront accrochées en Principauté, dont une partie provenant du fonds du musée Marmottan-Monet à Paris.

"L’exposition hors du commun sera une thématique particulière, rarement évoquée, au moment où Claude Monet découvre la lumière de la Côte d’Azur".

Après Picasso, Bacon ou Dali cette dernière décennie, l’établissement renoue avec une grande monographie consacrée à un maître de la peinture du XXe siècle. La formule avait, à chaque fois, séduit.