La rentrée de Nice Start(s) Up au son de la cohésion

Nice Start(s) Up, le réseau des entrepreneurs de la Métropole Nice Côte d’Azur, a fait sa rentrée à la Maison de l’Agriculture de Nice. Et il y avait du monde. 105 adhérents aujourd’hui, des startups qui grouillent d’idées et d’envies de faire grandir leur territoire. "Il y a huit ans, raconte Cédric Messina, le premier président de l’association, lors d’une discussion avec les équipes qui font l’écosystème de Sophia, on s’est dit qu’il fallait développer et fédérer les jeunes talents de la métropole niçoise. Qu’on pouvait le faire ici à Nice. Qu'il fallait le faire. Et Nice Start(s) Up est née comme ça."

De 0 à 105 membres en 8 ans

Aujourd’hui présidée par Nathalie Orvoën, fondatrice des Potageurs à Nice, l’association compte plus de 90 startups dans ses rangs. "Notre rôle est de les accompagner, administrativement, financièrement, de créer des liens, de la cohésion, pour partager les expériences." Mélanie Luppino, la nouvelle coordinatrice, est pleine d’entrain et d’enthousiasme. " Nous avons souhaité un format convivial pour cette rentrée et cela fonctionne, des synergies se créent."

Dernières arrivées au sein de Nice Start(s) Up : Baby On a Trip, ONliv’you, KLIKPAY, OmniShape, Rocket School, Beewac, PlayAzur, MYCELIUM, Too Sports et Riviera Van. Tous ravis d’intégrer l’équipe. Pour cet apéro de rentrée, Philippe Garcia, César Camy et Cédric Messina, les anciens présidents, ont fait le déplacement. " Nous sommes fiers de voir que l’histoire continue, toujours au service du territoire. "

80 millions d'euros ont été levés par les jeunes pousses adhérentes depuis le début de l’aventure.