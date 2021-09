La rentrée de l'Edhec 2021 commence par une sensibilisation aux grands enjeux sociétaux

Plus de 700 étudiants inscrits en première année de l’Edhec Business School ont eut droit à une journée de sensibilisation aux grands sujets de société. Urgence climatique, transition écologique et violences sexistes et sexuelles étaient des thèmes forts qui ont fait leur rentrée sur les bancs de la prestigieuse école de commerce.

Agir et en finir

Les étudiants de Master 1 ont ainsi assisté à une conférence intitulée: "Les hommes, les femmes et le reste du monde : que nous apporte une vision politique des genres?" donnée par Sam Bourcier, Maître de Conférence en sociologie et spécialiste des études de genre et les études queers. Le but? Eveiller les consciences, amener les étudiants à comprendre les modes de fonctionnement qui mènent à des agressions sexistes et sexuelles, pour ensuite les combattre et les dénoncer. Ils ont ensuite participé à un atelier de mise en situation avec un jeu pédagogique appelé "Violences sexistes et sexuelles: Agir et en finir!"

Entreprise moteur de transition écologique?

L’engagement écologique était lui-aussi au cœur de la rentrée, avec un exercice de table ronde proposé aux étudiants, autour de cette question: "Comment faire de l’entreprise un moteur de la transition écologique?".

Ils ont également participé à la fresque du climat animée par des coaches et des experts qui ont montré l’impact du dérèglement climatique dans un exercice de groupe.

Autre axe fort de la rentrée, l’entrepreneuriat a été mis en avant à travers l’organisation d’un hackathon de 12 heures en présentiel "Innovation Sprint", prélude à un travail de six semaines en équipe. L’objectif ? Imaginer une solution innovante à une problématique posée par une entreprise, réaliser un prototype et pitcher son idée lors de la finale le 8 octobre prochain. Figure inspirante de l’entrepreneuriat, Sacha Poignonnec (Alumni EDHEC 2002), co-fondateur et CEO de Jumia est le parrain de cette première édition de "l’Innovation Sprint".

