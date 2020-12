La régie publicitaire Clear Channel, à la rescousse du commerce de proximité

Le nom de l'initiative est compliqué: ECOOH. Pour écho, écosystème et écologique (peu consommateur d'énergie) et aussi pour Out Of Home qui est le terme anglais désignant une publicité de ce type: dans la rue, à la vue de tous.

Mais le démarche est simple. Le commerçant indépendant situé dans l'agglomération niçoise se connecte d'abord à la plateforme window.ecoohmedia.com

Ensuite, après avoir répondu à quelques questions et inséré 2 ou 3 visuels de ses produits (en 3 minutes semble-t-il), le voilà inscrit, gratuitement, sur cette marketplace, cette place de marché virtuelle, qui va lui donner de la visibilité. Une façon de se faire connaître autrement. Et si le commerçant n'a pas le temps ou pas les capacités digitales de faire lui-même cette inscription, une équipe Clear Channel le fait pour lui, gratuitement.

Marketplace gratuite

Bastien Albertus, chief digital officer à Clear Channel Europe, explique le tout très humblement: "Nous avons choisi Nice pour lancer cette opération, d'abord parce que nombre de nos collaborateurs sont Niçois, ensuite parce que le commerce de proximité a été fortement impacté. Entre les attentats et la crise sanitaire qui a mis à mal la venue de touristes, cela nous a semblé cohérent. Le but de l'initiative est d'aider les commerçants indépendants à toucher la population locale, celle qui passe près de chez eux (dans un rayon de 20 km) et qui verra leur annonce sur nos panneaux."

En effet, Clear Channel, qui depuis le lancement de l'initiative le 14 décembre a déjà intégré 33 commerçants, génère du trafic sur sa marketplace. Et propose en sus, de diffuser des publicités autour de ce commerçant, via ses panneaux déjà implantés. Grâce au QR code affiché (sur l'un des 90 panneaux de l'enseigne -dans l'agglomération niçoise, les centres commerciaux et les transports-), on scanne et on a toutes les informations. Voilà l'idée.

La formule publicité sur panneaux est payante (mais sans engagement après l'inscription sur la marketplace) et à tarif préférentiel (26 euros par jour pour une diffusion, de 8 à 22h, d'un spot de 10 secondes toutes les minutes).

Bastien Albertus d'ajouter "En janvier nous leur offrirons la possibilité de créer des événements ou des promotions disponibles sur la place de marché et de les transformer en publicité (ventes privées, code promo, etc)."

Clear Channel tient à préciser qu'aucune donnée des personnes qui flashent le QR Code n'est collectée. Ce que le groupe peut faire, c'est uniquement signaler au commerçant combien de personnes ont flashé le code et ainsi été interpellées par la publicité.