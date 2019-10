La perle du recrutement anonyme peaufine son CV

MPearl, l’Antiboise qui a développé une plateforme qui met en relation candidats et recruteurs de façon anonyme, grâce à un algorithme basé sur l’intelligence artificielle, poursuit sa route.

Forte d’une levée de fonds cet été qui a permis de doubler ses effectifs, elle vient de signer un nouveau partenariat avec Simplon Paca, pour que stagiaires et alternants intègrent la "bonne" structure.

Simplon Paca c'est une entreprise d'utilité sociale qui propose des formations intensives et gratuites aux métiers techniques de l’économie numérique.

Présente à Nice, Cannes, Avignon et Marseille, Simplon Paca a été séduite par l'algorithme proposé par MPearl, qui se fonde, non pas sur un CV bien normé mais sur un panel de compétences qui émerge d'un questionnaire simple mais finement travaillé pour que ça "matche" entre recruteurs et candidats sans barrière de CV, photo, etc... Pour pérenniser l'emploi au maximum.