La pâtisserie LAC ouvre ses portes à La Trinité ce samedi 25 novembre

En ces temps où le chocolat réchauffe nos soirées et sera bientôt de la fête (s'il ne l'est pas toute l'année), Pascal Lac, chocolatier, ouvre son atelier de La Trinité à qui le souhaite pour déguster, en avant-première, les douceurs de Noël.

En plus de ses 6 bûches signatures, ses 4 vacherins (glaces), la pâtisserie Lac propose des nouveautés à vos papilles. Cette année, Lac propose une bûche mandarine avec un pain de gène avec croustillant aux amandes, biscuit moelleux aux amandes, insert mandarine et mousse nougat (avec du miel de Cipières!) ; une Couronne qui se compose aussi d'un pain de gêne au chocolat avec crème brûlée à la vanille de Tahiti et mousse au chocolat Ouganda-Cameroun. Et une pièce chocolatée intitulée "Un hiver à la montagne", une pièce 100% chocolatée avec un biscuit savoureux comme base.

L'homme fort en chocolat

Ces trois nouvelles créations s'ajoutent ainsi aux grands classiques de la Maison, sans oublier les calissons de Nice "qui ont davantage un goût orange qu'amande" et se démarquent ainsi de la recette aixoise.

Pascal Lac, que nous avions baptisé "L'homme fort en chocolat" est tombé dans le chocolat (du 90% of course) quand il était petit. Un peu comme son fils Julien, responsable adjoint, tout aussi passionné par le métier.

Si vous avez envie de voir où se fabrique le chocolat Lac, présent dans 5 boutiques des Alpes-Maritimes, ça se passe samedi 25 novembre à La Trinité, de 14h à 17h.

Journée portes ouvertes Pâtisserie LAC / Samedi 25/11. De 14h à 17h.

113 route de Laghet, 06340 La Trinité – Tél : 04 93 85 44 56