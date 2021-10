La Niçoise Delicity assure une livraison au juste prix

L’idée

En 2019, Raphaël Pousse, Alexandre Aruchumian et Kévin Favergeaud sont salariés d’une startup niçoise spécialisée dans le stockage. Un soir, ils commandent une pizza via une plateforme de livraison et s’étonnent du montant de la facture, surtout du prix du produit. Ils sondent des restaurateurs et constatent des problèmes de répartition du prix sur la chaîne de valeur. Les confinements successifs leur permettent de tester plusieurs plateformes et d’obtenir la même conclusion. L’idée de créer un outil respectueux du travail de chacun est née.

Le concept

Grâce à Delicity, les restaurateurs niçois affiliés peuvent gérer la livraison de leurs plats "sans passer par une plateforme aux coûts de livraison fixés, frais de service et promotions imposées". On s’adresse au restaurateur, contrairement aux systèmes existants qui visent d’abord le consommateur. Le professionnel pilote commandes, réservations et livraisons de manière simple et efficace, le tout au meilleur prix, pour maintenir sa rentabilité. On commande directement sur le site ou l’application de l’enseigne et l’un des 400 livreurs rattachés à Delicity, qui peuvent être travailleurs indépendants, s’occupe du transport restaurant-domicile.

La plus-value

C’est l’aspect éthique qui fait la différence. Delicity promet une meilleure rémunération du travail pour le restaurateur comme pour le livreur. Les fondateurs de la startup niçoise souhaitent "remettre les choses dans l’ordre, là où la concurrence veut gérer toute la chaîne de valeur".

Pas de commission à régler pour le restaurateur et les livreurs bénéficient d’un taux horaire fixe ainsi que d’un montant minimum par commande. Pour le client, le prix du produit ne change pas et il y a même un programme de fidélité.

L’objectif

Le concept Delicity fonctionne partout où il y a un livreur ou un restaurateur soucieux de la rentabilité de son affaire. C’est pourquoi le principal objectif est d’étendre le phénomène à d’autres villes que Nice, voire viser l’international.

Le défi

"On ne trouvait pas normal qu’une plateforme lambda gagne plus que le restaurateur qui cuisine ou que le livreur qui pédale", affirme Raphaël Pousse, l’un des trois cofondateurs.

La pandémie de Covid-19 et les confinements successifs ont accéléré l’idée d’une livraison plus respectueuse. Alors les entrepreneurs ont quitté l’entreprise où ils travaillaient et réalisé en moins d’un an l’équivalent de ce que leurs concurrents ont élaboré en plusieurs années.

"D’un point de vue technique et logistique, c’était extrêmement difficile", concède Raphaël Pousse.

Autre difficulté: faire comprendre à l’usager comme au restaurateur qu’un autre modèle existe pour livrer un repas à domicile.

Dans un même enseigne, à commande égale (deux plats et un dessert chez Kalos à Nice par exemple) avec 2,3 km à parcourir, le restaurateur récupérera 25€ avec Delicity contre 20 via une plateforme de livraison américaine.



> delicity.com