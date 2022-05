La navette de Riviera Lines dessert à nouveau les îles de Lérins à Cannes mais pas encore Saint-Tropez et Monaco

C’est l’une des balades les plus agréables de la Côte. Les bateaux de la compagnie Riviera Lines ont repris leurs rotations vers les îles de Lérins depuis le 16 avril. Les rotations vers Saint-Tropez les mardis, jeudis, samedis et dimanches, seront mises en service le 21 mai. Celles de Monaco, tous les mercredis, à partir du 8 juin.

"La saison a démarré doucement mais plus tôt que l’an dernier puisque nous avions ouvert les lignes le 22 mai seulement pour cause de pandémie, explique Jean-Philippe Lisnard, chef d’escale de la compagnie à Golfe-Juan. Nous allons aussi recommencer à proposer dès le 25 mai les diverses excursions maritimes toujours très appréciées avec la croisière combinée île Sainte-Marguerite-Corniche d’or, la croisière commentée sur la Corniche d’Or qui permet de découvrir le spectacle éblouissant de ce célèbre massif d’ocres rouges des Maures et de l’Estérel bordé par les eaux turquoise de la Méditerranée vers le Cap-Roux et les Calanques."

Deux nouveaux bateaux

Le tout servi par une flotte de bateaux modernes qui font l’objet d’une révision complète chaque année. "Deux nouvelles unités sont en attente de mise en service, le Charlotte (180 passagers) et le Victoria (250 passagers). Ils seront engagés dès que le flux de voyageurs sera suffisant."

Tout s’annonce donc pour le mieux pour cette saison avec toutefois deux bémols, l’augmentation du prix des carburants qui ne laisse pas d’inquiéter les responsables et qui impose une gestion précise des traversées ainsi que le projet d’extension de la ferme aquacole dans la baie de Golfe-Juan dont les effets sur l’environnement constituent aussi un motif d’inquiétude. De plus l’actuelle suspension des liaisons à partir de Juan-les-Pins donne à l’escale de Golfe-Juan toute son importance et la Ville.

Toujours des sorties spéciales

Pour le reste cet été les touristes et les locaux pourront bénéficier de sorties spéciales lors des feux d’artifice et spectacle pyrotechniques en baie de Cannes les 14,21 et 30 juillet, 8, 15 et 24 août. De même les croisières sur les catamarans intégreront des soirées feux d’artifice avec buffet dînatoire et proposeront un panel d’activités tels, navigation à la voile, kayak, baignade, paddle dont on pourra profiter en famille.

Savoir+

Renseignements et départs: vieux port de Golfe-Juan, quai Saint-Pierre.

Téléphone : 06.46.37.75.30. 04.92.98.71.31.

www.croisières@riviera-lines.com