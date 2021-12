La municipalité d'Antibes au chevet de ses casinos Joa de la Siesta et Eden Beach, frappés de plein fouet par la crise sanitaire

Les élus de la ville sont longuement revenus sur la situation économique des deux casinos de la commune en conseil municipal, vendredi 17 décembre. Le casino Joa de la Siesta et le casino Eden Beach de Juan-les-Pins ont subi la crise sanitaire de plein fouet.

Audoin Rambaud, adjoint délégué au tourisme, rappelle qu’en 2020 "nos casinos ont été fermés pendant 79 jours, avec une réouverture très progressive, notamment avec les couvre-feux."

DES Concessions ACCORDéES POUR un an de plus

"Compte tenu des problèmes liés à la covid-19, le maire a décidé de proroger une année supplémentaire leur délégation de service public", poursuit l’adjoint. Le terme est donc fixé au 31 octobre 2022 pour le casino Joa et jusqu’au 31 juillet 2027 pour l’Eden Beach.

2021 a également été un sacerdoce pour les deux établissements. En témoigne L’Eden Beach qui a enregistré une perte de 60% de son chiffre d’affaires, avant de solliciter la ville pour que sa contribution à la manifestation artistique de qualité, Jazz à Juan soit également réduite de 60% cette année.

"Soit, qu’ils nous versent 200.000 euros au lieu des 500.000 euros habituels, souligne Audoin Rambaud. Soucieuse d’accompagner son délégataire, la ville lui a proposé, plutôt qu’une exonération du montant sollicité, de mettre en place une solution cohérente d’avance de trésorerie. Il reste 6 ans d’exploitation à l’Eden Beach casino. Nous avons donc proposé de diviser les 300.000 euros manquants en six tranches de 50.000 euros. Et ainsi de rajouter 50.000 euros aux 500.000 euros que le casino Eden Beach paie chaque année sur le festival Jazz à Juan. Au bout du compte, la ville ne perdra rien."

Indexer ou ne pas indexer? Telle est la question

Il s’agissait, enfin, d’aborder la concession du casino Joa de la Siesta, qui arrive donc à échéance le 31 octobre 2022. Pour Michèle Muratore, "il faudrait que la redevance pour les MAQ soit indexée (sur le chiffre d’affaires), ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. Or, ça nous paraît important."

Pour Jean Leonetti, indexer n’est pas toujours la bonne solution. "Si tout était indexé sur le chiffre d’affaires, on aurait perdu beaucoup d’argent. Donc il faut faire attention sur quoi on indexe. En cas de crise économique ou sanitaire, il vaut mieux avoir une redevance fixe. Sinon, on peut se soumettre à des difficultés et des aléas que l’on ne connaît heureusement pas aujourd’hui."