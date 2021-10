La marque Sophipolitaine Noliju mise sur les préventes pour une mode encore plus durable

Noliju, pour no limit just you, est une DNVB, entendez par là, une digital native vertical brand : une marque qui ne se vend que via son site internet et les réseaux sociaux. Créée par Norah Luttway en 2016 à Sophia Antipolis, Noliju a pour credo de "créer la mode responsable de demain, en luttant contre la fastfashion" cette mode qui se consomme comme des mouchoirs en papier. Elle, prône la slowfashion, une mode responsable, avec des tissus qui durent dans le temps et une fabrication locale pour limiter au maximum l’empreinte carbone. Pantalon de sport qui se portent aussi bien avec une veste de tailleur, brassière confort, débardeur, Noliju fait son bonhomme de chemin et fédère de plus en plus de nolijettes - ambassadrices de la marque.

Prévente pour limiter les stocks

Vendre uniquement en e-commerce, un modèle économique qui a ses limites? La fondatrice ne cache pas que "le physique et le digital sont complémentaires, surtout parce que les clientes ont besoin de toucher la matière, la qualité du produit, notre marque de fabrique." Vous retrouverez en effet Norah Luttway sur le pop-up store de Cap 3000 par exemple ou sur des événements sportifs "pour donner plus de visibilité aux créations. Avec un paysage publicitaire saturé accaparé par les marques à gros budget, il faut se réinventer." Depuis deux ans, elle développe un système de préventes en ligne pour limiter les stocks. Un système qui plaît à sa clientèle, qu’elle compte pérenniser à raison d’une prévente toutes les trois semaines. Comment ça marche? La cliente achète le produit avant sa conception, et la confection est lancée dès le nombre de préventes atteint. Le délai de six à huit semaines avant de recevoir sa pièce ne freine pas les nolijettes et Norah Luttway prévoit toujours 10 à 15% de marge de manœuvre sur la production pour proposer des retours gratuits, en cas de couacs.

Design participatif

Elle a également créé un concept de design participatif pour inclure sa clientèle dans la création de futurs prototypes.

Et l’international? "Déjà, j’ai en tête d’ouvrir une ou plusieurs boutiques, en physique, en Région Sud. Ensuite, oui, promouvoir la production locale à l’international, j’y pense." Et faire grandir la marque sans stock disponible? Antinomique? "C’est tout le dilemme, explique la fondatrice, cela demande de se creuser la cervelle pour trouver un équilibre". Avec une levée de fonds? "Le prêt-à-porter attire peu les investisseurs", regrette Norah Luttway, qui mise sur des campagnes de crowndfunding pour avancer et ça paye...