La livraison du nouveau Café de Paris reportée à l’automne

La Société des Bains de Mer a annoncé ce lundi soir, qu’elle planifie désormais une livraison à l’automne 2023. Soit un trimestre de décalage sur les plans initiaux.

"Des considérations optimistes en 2022"

"La livraison de cet ensemble, annoncée initialement pour juillet prochain, lors du lancement du chantier en mars 2022, soit à peine en 16 mois, était fondée sur des considérations optimistes, qui ne prenaient pas en compte d’éventuels contretemps, pouvant être rencontrés dans ce type de chantier. Ces aléas se sont ajoutés aux difficultés liées au contexte international, relatives aux délais d’approvisionnement de nombreux matériaux. C’est la raison pour laquelle l’ouverture de la Brasserie Café de Paris est donc reportée à la fin du mois d’octobre, et celle du restaurant Amazonico, à une date ultérieure", peut-on lire dans le communiqué.

Cette volte-face a été décidée en fin de semaine dernière après une réunion de tous les responsables du chantier. "Sous l’impulsion du président-délégué Stéphane Valeri, toutes les directions du groupe Monte-Carlo Société des Bains de Mer sont à pied d’œuvre pour optimiser ce délai, tant au niveau de la conduite finale du chantier, qu’à celui de la gestion des personnels prévus pour assurer l’exploitation de ces établissements".

3.000mètres carrés à créer

La déconvenue est quand même là pour les équipes tant l’ouverture de la nouvelle brasserie et l’installation de l’enseigne Amazonico devaient être événementielles pour la saison. Mais le chantier n’est pas une mince affaire. Démarré en mars 2022, le projet de refonte du Café de Paris nécessite de remodeler complètement le bâtiment qui n’avait plus été touché depuis plus de trente ans.

Le projet imaginé par les architectes Alexandre Giraldi et Alain-Charles Perrot fait la part belle à un nouveau bâtiment qui développe de nouveaux espaces: un bar-brasserie transfiguré et exploité sur deux niveaux.

Au-dessus, un rooftop significatif pour y loger le concept de restauration tendance Amazonico. Et une salve de nouvelles boutiques accompagnant le tout. Au total, l’opération permet de créer 3.000m2 de nouvelles surfaces exploitées en plus de l’existant.