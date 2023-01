Question de Dominique La déduction maximale pour les impôts du versement d'une pension alimentaire a changé, comment dois-je procéder?

Bonjour Dominique,

En effet, le montant de la déduction maximale des pensions alimentaires pour un enfant majeur, ou si vous versez une pension à un proche dans le besoin, a changé, pour la déclaration d'impôts 2023. Elle est désormais revalorisée de 5,4 %.

Ainsi, vous pouvez déduire de votre revenu global la pension alimentaire que vous versez à un enfant majeur, quel que soit son âge, s'il n'est pas rattaché à votre foyer fiscal pour l'impôt sur le revenu et que ses revenus sont insuffisants.

Vous pouvez également déduire de vos revenus une pension alimentaire destinée à un ascendant (parent, grand-parent, arrière-grand-parent) dans le besoin et envers lequel vous avez une obligation alimentaire. Notez que la déclaration 2023 des revenus de 2022 ouvrira début avril 2023.

Si vous versez une pension alimentaire à un enfant majeur

Si l'enfant est domicilié chez vous, vous pouvez déduire la somme forfaitaire de 3.786 € par enfant au titre du logement et de la nourriture. Aucun justificatif n'est nécessaire. D'autres dépenses comme les frais de scolarité ou de santé peuvent être déduites pour leur montant réel et avec justificatifs, la déduction totale est limitée à 6. 368 € par enfant (6 042 € en 2022). Si l'enfant n'est pas hébergé toute l'année chez vous, le calcul se fera au prorata du nombre de mois concernés.

Si l'enfant ne vit pas chez vous, vous pouvez déduire les dépenses engagées pour sa scolarité, sa nourriture, sa santé ou son loyer. Le plafond de déduction est fixé à 6.368 € par enfant. Attention toutefois, vous devez conserver "tous les justificatifs des dépenses, ils peuvent vous être demandés par l'administration fiscale", indique le site, service-public.fr

Dans ces deux situations, le montant de la déduction est doublé si votre enfant est marié, pacsé ou chargé de famille et qu'il contribue seul à ses besoins (7.572 € et 12.736 € maximum). De son côté, votre enfant doit déclarer la pension alimentaire qu'il reçoit sur sa déclaration d'impôt.

Si vous versez une pension alimentaire à un parent ascendant dans le besoin

Si vous hébergez un parent, un grand-parent ou un arrière-grand-parent dans le besoin, vous pouvez déduire la somme forfaitaire de 3.786 € au titre du logement et de la nourriture. Si votre parent hébergé a plus de 75 ans, la déduction forfaitaire de ces avantages en nature (logement et nourriture) est admise lorsque ses ressources ne dépassent pas le plafond de ressources fixé pour l'octroi de l'Allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa), soit 11.441,49 € par an pour une personne seule ou 1711;762,96 € pour un couple.

Si vous versez à votre parent une pension au titre de l'obligation alimentaire, vous pouvez déduire le montant intégral de cette pension, à condition de pouvoir justifier vos versements (relevés bancaires...) et la réalité des dépenses effectivement supportées (factures...).