La cuisine niçoise du Comptoir de Nicole bientôt à déguster en Arabie saoudite !

"Quelle belle opportunité que de voir dupliquer notre cuisine niçoise “comme à la maison” à l’international! C’est vraiment magique." Domenico Iaria, le président du Comptoir de Nicole à Nice, à l’accent italien chantant, ne cache pas sa fierté d’annoncer deux prochaines ouvertures de sa jolie petite brasserie à Djeddah et Riyad (Arabie saoudite) pour 2022, 200 couverts chacune. L’une devrait voir le jour avant l’été, l’autre vers octobre. C’est un peu le fruit de sa rencontre avec Riccardo Giraudi, pdg de Giraudi Group et patron de l’emblématique table Le Beef Bar à Monaco (concept déjà exporté dans 14 pays, dans des endroits luxueux) et d’une signature avec le groupe Cool.Inc qui achète la licence de marque Le Comptoir de Nicole.

Pan bagnat sous le soleil saoudien

La brasserie aux cent couverts, qui a ouvert ses portes en août 2014 rue Saint-François-de-Paule dans le Vieux-Nice a déjà conquis une belle clientèle avec ses pissaladières, pans bagnats, soccas, ratatouilles, tourtes aux blettes... et a même concocté un plat à l’effigie d’une célébrité: le cabillaud Michèle Larroque, au bon gratiné de chapelure et d’herbes de Provence. Toute cette cuisine se retrouvera prochainement sur les tables saoudiennes. "C’est le groupe Cool. Inc qui finance les travaux [montant non communiqué, ndlr] et nous, nous réalisons les plans, imposons notre décoration et apportons notre savoir-faire."

Le savoir-faire, Domenico Iaria sait de quoi il parle. Vingt ans de restauration au compteur et une table chic et goûteuse ouverte avec la mythique Nicole Rubi (qui dirige l’enseigne La Petite Maison à Nice). Il sourit: "Nicole? Elle a des connaissances hors norme en matière de cuisine, de produits... C’est quelqu’un!"

Monaco, Athènes et Londres ?

Ses chefs ont transmis toutes les fiches techniques des plats niçois qui feront la renommée du Comptoir de Nicole en Orient. "Nous avons déjà testé la clientèle à Djeddah avec un l’ouverture d’un pop-up lors du Grand Prix d’Arabie saoudite, et ça a été un succès. Notre cuisine est très appréciée."

Le pdg sait aussi qu’avec cette opportunité, il met la lumière sur l’image de son enseigne et offre à ses salariés la possibilité d’une mobilité professionnelle, élément non négligeable en ces temps où les difficultés à recruter ne sont plus un secret pour personne.

Dix salariés aujourd’hui sur Nice et une ouverture très prochaine à Monaco. "Grâce à Riccardo Giraudi. Une pointure en matière de restauration avec une expérience plus que réussie à l’international. On devrait donc ouvrir à Monaco et nous avons déjà été approchés par le groupe hôtelier Four Seasons pour une implantation à Athènes et Londres. De belles perspectives se profilent." Domenico Iaria a le goût du challenge. Il récupèrera certes un pourcentage sur le chiffre d’affaires réalisé (non communiqué) mais ce qui l’anime, c’est bel et bien l’aventure.

À l’heure de notre reportage, le restaurant n’est pas encore ouvert. Déjà deux clientes entrent. Elles ont faim. Ce sont des habituées, elles écoutent la suggestion du chef et commandent sans regarder la carte, lovées dans des coussins rayés de rouge et blanc. On sent qu’elles sont ici "comme à la maison". Le patron n’a pas menti. Et quand on lui demande où il rêve encore d’ouvrir un Comptoir de Nicole, la réponse est rapide: "A Nice. C’est la plus belle de villes selon moi. Trouver un autre bel emplacement où croquer dans son pan-bagnat, assis en terrasse ensoleillée... Ce serait le top."



> Le comptoir de Nicole