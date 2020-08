La créatrice des "Gueules d'Antibes" ouvre une boutique très rock dédiée à la mode des bikers

Souvenez-vous de Georgia! Elle avait tourné la page de son magasin d’Antibes pour passer à autre chose. Elle a tenu sa promesse en lançant à Juan une boutique spécialisée dans la mode pour biker et rocker. Des bagouses aux casquettes, en passant par divers tee-shirts et fringues multiples…Tout l’univers des bikers est là, y compris une superbe moto installée dans sa vitrine.

Qu’est-ce qui vous a amené à créer à Juan-les-Pins cette boutique Rock Mama?

J’adore l’univers du rock qui me correspond. Il se trouve que c’est aussi celui des bikers. Il n’y avait rien de cela ici, le concept était assez inédit. C’est pour cela qu’un de mes amis m’a confié une BM R60 de 1959 pour la vitrine. C’était les motos des gendarmes de l’époque. Du coup c’est une véritable attraction dans l’avenue Guy De Maupassant. Il y a aussi une tradition ici qui s’est rapidement installée. Chaque biker de passage gare sa moto devant ma boutique. On fait une photographie qui sera ensuite exposée. J’ai une clientèle très rock, hommes et femmes. C’est devenu, de bouche-à-oreille, une sorte de rendez-vous pour s’habiller rock.

C’est quoi le look biker?

Ce sont des gens tatoués qui recherchent le bon tee-shirt, le Jean, le cuir. On ne tue pas la tendance actuelle plutôt chic et bohème. Alors que je suis à contresens avec mon propre look rock.

Que vont devenir les Gueules d’Antibes, le calendrier annuel que vous aviez créé?

Je vais faire en sorte de continuer, malgré l’année particulière que nous vivons avec la crise sanitaire. On rentrera dans la sixième saison.

Êtes-vous installées sur l’avenue Guy-de-Maupassant pour longtemps?

J’ai malheureusement un bail précaire, comme c’est le cas pour beaucoup de commerces à Juan-Les-Pins. Ma boutique restera donc fermée du 31 décembre au 15 mars. Comparés à il y a 7 ans où j’avais aussi pris un magasin, les prix ont beaucoup baissé. Sans doute en raison de la crise. Pour 32 mètres carrés de surface, il faut compter environ entre 25.000 euros et 30.000 euros de loyer saisonnier.

Y a-t-il du monde à Juan en ce moment?

Le client est là, mais moins nombreux que l’année dernière évidemment. J’ai quand même une clientèle bien spécifique. Du coup, je fais venir cette clientèle. Je travaille aussi beaucoup avec les locaux. Je tiens parce que je n’ai pas engagé de personnel. Il nous manque quand même une clientèle internationale. On ne peut pas dire, en ce qui me concerne, que la saison est catastrophique. C’est une année bizarre dans tous les domaines. Tout le monde reste prudent.