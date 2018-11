La Côte d'Azur toujours en lice pour accueillir un institut interdisciplinaire d'intelligence artificielle

La Côte d'Azur vient de faire un pas de plus pour accueillir sur son territoire un 3IA.

Suite à un appel à manifestation d'intérêt lancé fin juillet par Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, douze dossiers avaient été déposés et quatre ont été retenus par un jury international.

Le projet azuréen 3IA Côte d'Azur aura des applications privilégiées dans le secteur de la santé et le développement des territoires.

Parmi les autres finalistes figurent Grenoble Miai@Grenoble-Alpes qui se focalisera sur la santé, l'environnement et l'énergie; Paris Prairie et Toulouse Aniti, qui travailleront dans la santé, les transports et l'environnement.

Si Nice-Sophia Antipolis obtient le label, il fera partie du réseau très restreint 3IA voulu par le gouvernement. Et Frédérique Vidal de déclarer: «Le développement des technologies d’IA s’accélère fortement et irrigue l’ensemble des secteurs de l’économie et de notre vie quotidienne, en posant de nouveaux sujets économiques, sociaux, éthiques et démocratiques. Cette compétition est mondiale, et en son sein, les USA et la Chine font la course en tête en portant des visions de l’IA sensiblement différentes de la vision européenne. Pour ces deux raisons la France et l’Europe, se doivent d’être à la pointe mondiale de l’IA et l’impulsion donnée par le président de la République est décisive. Les quatre sites présélectionnés pour les instituts permettront de former un réseau avec les meilleures institutions de recherche mondiale en IA.»

Les quatre sites sélectionnés doivent désormais déposer un projet détaillé avant le 15 janvier afin d'obtenir leur labellisation 3IA définitive après examen par le jury international. Ce processus permettra également de sélectionner les premières chaires individuelles de recherche au sein de chaque 3IA. Chaque projet d'institut se verra indiquer le montant maximal du soutien que l'Etat lui apportera au sein de l'enveloppe dédiée de 100 millions d'euros.

En quoi consiste le projet azuréen?

Le 3IA regroupera les principaux membres d'Université Côte d'Azur en intelligence artificielle comme le CNRS, Eurecom, Inria et MinesParisTech. Il rassemblera plus d'une centaine de chercheurs et d'enseignants-chercheurs spécialistes autour des trois missions de formation, de recherche et de transfert vers les entreprises.

A noter l'existence au sein d'UCA de l’école universitaire de recherche (EUR) Digital System for Humans, seule graduate school à la française centrée sur le domaine du numérique labellisée au niveau national.

UCA propose déjà des formations de haut niveau sur l’intelligence artificielle en formation initiale et en formation continue et le 3IA se propose de former les spécialistes de la licence au doctorat et de permettre aux entreprises de son territoire d’être concurrentielles sur ces enjeux, notamment pour la formation continue des cadres des entreprises locales.

L'institut, qui propose des formations de haut niveau sur l'intelligence artificielle en formation initiale et continue, a pour objectif de permettre aux entreprises du territoire d'être concurrentielles sur ces enjeux. L'essaimage par la création de startups issues de la recherche sera d'ailleurs un axe privilégié et sera développé en partenariat avec la French Tech Côte d'Azur ou le cluster IA, Telecom Valley, Sophia Club Entreprises, Nice Start Up et les différents pôles de compétitivité.