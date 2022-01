La Compagnie des Amandes accélère la création d'une filière de l'amande française en levant 3 millions d’euros

On ne peut pas gagner à tous les coups. Si Arnaud Montebourg doit acter la fin de sa campagne pour les élections présidentielles d’avril, son entreprise La Compagnie des Amandes cofondée en 2018 à Aix-en-Provence avec François Moulias vient de lever plus de 3M€. Un pas de plus pour la structure qui a pour ambition de créer une véritable filière de l’amande française.

Ôter les freins

Comment va-t-elle s’y prendre? En proposant aux arboriculteurs une solution complète allant de l’accompagnement financier aux débouchés commerciaux en passant par un encadrement technique.

"Cette levée, la quatrième depuis notre création, répond à trois besoins, explique François Moulias, directeur général de La Compagnie des Amandes. Tout d’abord, elle nous permet d’investir dans des vergers d’amandiers."

Une condition sine qua non pour développer la filière... Si le coût d’exploitation d’un hectare d’amandiers – 25k€ – est inférieur à celui d’un hectare de pommiers, il faut néanmoins attendre six ans avant qu’un arbre n’arrive à maturité et ne produise à pleine capacité.

En s’associant avec des agriculteurs, en leur louant la terre, La Compagnie des Amandes leur apporte un revenu les cinq années avant la première récolte. "Nous avons des projets qui émergent dans le Var: on est en discussion à Ollières, Saint-Maximin et dans la région de Brignoles, reprend le dirigeant. On se fixe l’objectif d’avoir signé une cinquantaine d’hectares dès l’hiver prochain."

Qui viendra s’ajouter aux 150 hectares déjà plantés dans le Vaucluse et l’Aude, en attendant "les 400 qui sont dans les tuyaux dans les Bouches-du-Rhône, l’Hérault..." Bref, tout l’arc méditerranéen: "De Draguignan à Montauban et de Valence à Bonifacio. On veut faire le plus grand verger de France", assure François Moulias.

Montée en puissance

Une partie de l’augmentation de capital est également destinée à la casserie d’amandes qui sera érigée sur le plateau de Signes et qui devrait accueillir d’ici deux ans le siège social de l’entreprise. Un bâtiment de 7.400m2 sur un terrain de 21.000m2 cédé par la chambre de commerce et d’industrie du Var.

"Cette casserie aux normes BREEAM [assurant que le bâtiment a un impact environnemental réduit, ndlr] va nous permettre de casser et commercialiser nos propres amandes et celles des tiers, des producteurs indépendants qui sont obligés d’aller en Espagne. À ce jour, il n’en existe pas qui casse les amandes à un coût attractif, qui apporte une traçabilité et une solution de commercialisation." Car, François Moulias en est sûr: "Tout sera vendu dix-huit mois à l’avance." Voilà donc que s’efface l’obstacle de la commercialisation des amandes.

En attendant, "L’objectif est que le permis de construire qui est sur le point d’être déposé soit validé et purgé de tout recours d’ici juillet afin que les travaux débutent à l’automne".

Pour une livraison de la casserie à la fin du printemps 2023 et une mise en service fin août à temps pour la récolte des amandes. "Les vergers que j’ai plantés l’hiver dernier commenceront alors à produire et seront à plein régime en 2026, explique l’entrepreneur. L’ensemble des vergers le sera en 2029 et 2030. Pour la première année, l’objectif est de 500 tonnes puis on montera en puissance avec l’augmentation des volumes de production pour osciller entre 2.000 et 3.000 tonnes" et le site emploiera à terme 40 salariés.

L’investissement total de la casserie sera de 12M€: 8,5M€ d’immobilier et 3,5M€ pour les machines, la capacité de stockage à une température et hygrométrie constantes et l’outil informatique qui, faisant appel à la blockchain assurera une traçabilité totale de l’amande depuis la parcelle jusqu’au consommateur final.

Des amandes bio?

Un consommateur en demande d’amande bio qui n’existe pas encore en France en raison d’un ravageur, la guêpe de l’amandier, qui force les arboriculteurs à utiliser un insecticide. Mais là encore, François Moulias pense pouvoir leur apporter bientôt une solution. "En partenariat avec l’INRAE et le CNRS, la Compagnie des Amandes investit depuis un an dans la R &D pour trouver un moyen de biocontrôle à ce ravageur. On espère avoir une solution d’ici quatre ans, lorsque les vergers que nous plantons arriveront en production."

Enfin, le reste de la levée de fonds servira à financer l’équipe de la Compagnie des Amandes qui est en train de faire de cette filière de l’amande française une réalité. Voilà qui va ravir les amateurs d’en-cas sains mais aussi ceux de nougat et autres calissons...



> compagniedesamandes.com€