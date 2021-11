La BEI, la banque européenne qui se chauffe pour le climat

Et dans la Région Sud?

"Nous avons évoqué avec Christian Estrosi, maire de Nice et président de la Métropole Nice Côte d’Azur, quelques projets où la BEI pourrait intervenir, explique Ambroise Fayolle, vice-président de l'institution européenne. Entre autres, la ligne de tramway desservant la vallée du Paillon, le réaménagement du quartier Gambetta à Nice avec la mise en place de bus à haut niveau de service, mais aussi le projet de l’hôtel de police qui s’installera dans les anciens locaux de l’hôpital Saint-Roch. Avec le préfet des Alpes-Maritimes, nous avons discuté de la réalisation d’infrastructures plus résilientes, eu égard aux intempéries qui ont frappé la vallée de la Roya notamment, de la construction d’un tunnel par exemple, pour transformer une fatalité en opportunité. Nous sommes connus pour être une “banque d’ingénieurs” et avons travaillé à des projets dans nombre de pays. Nos conseils sont techniques et expérimentés."