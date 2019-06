La barre des 55 000 emplois franchie cette année

Jeudi 13 juin, Sophie Vincent, directrice de l’Institut monégasque de la statistique et des études économiques (Imsee), a animé une conférence devant quelque 80 adhérents du Monaco Economic Board (MEB) pour dévoiler en avant-première les dernières statistiques issues du Bulletin de l’économie du 1er trimestre 2019, paru hier, et les dernières tendances qui découlent de l’analyse d’indicateurs conjoncturels réguliers comparés à la même période de l’année précédente.

Un point a également été fait sur le rôle, le mode de fonctionnement et les objectifs de l’Imsee.

Le commerce extérieur en hausse

« L’analyse des données économiques chiffrées de ce premier trimestre fait apparaître un démarrage 2019 plutôt doux », a résumé Sophie Vincent, rappelant à la fois « la prudence de chiffres provisoires et la volatilité d’une économie monégasque où les résultats de quelques opérateurs de taille peuvent vite faire la différence ».

Parmi les chiffres significatifs de ce premier trimestre, Sophie Vincent a notamment cité la progression constante de l’emploi (+3,1 %), soit un gain de 1 638 emplois supplémentaires, qui permet de franchir au total la barre des 55 000 emplois en Principauté sur le 1er trimestre de l’année.

La directrice de l’Imsee relève trois autres tendances marquantes : la progression du commerce extérieur de biens (hors France) de +5 % établi à 780 Me ; le recul du chiffre d’affaires de la Principauté (hors activités bancaires) de plus de 7 % - deux secteurs marquent le pas : l’information et la communication et les activités immobilières ; le solde des établissements entre créations et radiations est positif sur cette période - 206 créations contre 146 radiations.