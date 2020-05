La Banque Populaire Méditerranée tient son assemblée générale à huis clos

Dans le contexte actuel de crise sanitaire mondiale où la santé de tous est une priorité, la Banque Populaire Méditerranée (BPMed) a tenu récemment à Marseille son assemblée générale ordinaire et extraordinaire à huis clos. Ce qui n’a pas empêché les sociétaires de faire entendre leur voix en votant en ligne ou par correspondance.

Lors de cette assemblée, Christophe Bosson, directeur général de la Banque Populaire Méditerranée, a présenté les résultats de l’exercice 2019 qu’il a défini comme une année de consolidation que cela concerne les performances commerciales dans un contexte bancaire très concurrentiel où les valeurs coopératives avec l’arrivée de 8.500 nouveaux sociétaires.

Les résultats financiers sont en hausse avec notamment une amélioration significative de la productivité grâce à l’évolution favorable du produit net bancaire, couplée à une bonne maîtrise des charges et du coût du risque. Le bénéfice de l’exercice clos le 31 décembre 2019 s’élève à 52 M€.

Pour sa part, Philippe Henri, président de la Banque Populaire Méditerranée, a présenté les dispositifs mis en œuvre dans le cadre du Covid-19. L'objectif étant d’assurer la sécurité des collaborateurs et des clients et de permettre la continuité de service. Il a ainsi particulièrement évoqué la mobilisation exceptionnelle des réseaux qui ont accompagné et soutenu les clients de la banque et plus largement l’économie régionale au travers de la mise en place des dispositifs exceptionnels comme le Prêt Garanti par l’Etat ou le report des échéances de crédits professionnels et entreprises.

Il a aussi souligné les efforts importants des fonctions support pour accompagner cette forte mobilisation et il a enfin remercié l’ensemble des collaborateurs de la banque pour leur engagement.

Pour rappel, la BPMed est présente sur neuf départements (Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Drôme, Gard, Hérault, Var, Vaucluse).

Elle fait partie du groupe BPCE qui compte 36 millions de clients (dont 9 millions de sociétaires) et 105.000 collaborateurs. Il est le 2e groupe bancaire en France.