L'OCDE relance les négociations sur la taxation des géants du numérique

"Nous nous rapprochons de notre but suprême: que toutes les multinationales paient la part qui leur correspond", a affirmé le secrétaire général de l'OCDE, Angel Gurria, cité dans un communiqué. Il présentera "l'approche unifiée" lors du G20 Finances qui se tiendra à Washington le 18 octobre.

La taxation des géants du numérique et des multinationales constitue un enjeu majeur pour adapter la fiscalité mondiale à la numérisation de l'économie de ces dernières décennies, afin que les Etats puissent percevoir des taxes même si les groupes ne sont pas physiquement présents sur leur territoire.

Les négociations, qui s'étaient ouvertes au sein de l'OCDE en janvier après plusieurs années d'atermoiements, étaient à nouveau bloquées par la présence sur la table de trois positions divergentes et "concurrentes" issues de la Grande-Bretagne, des Etats-Unis et de l'Inde.

Face à cette situation, l'OCDE a cherché le compromis en présentant sa propre "approche unifiée" qu'elle met sur la table des négociations, auxquelles participent 134 pays.

"Si le G20 et les autres pays acceptent de négocier sur cette base, nous pourrions avancer assez vite vers un accord politique", a affirmé Pascal Saint-Amans, directeur du Centre de politique et d'administration fiscales de l'Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE).

Un accord dès janvier ?