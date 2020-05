L'économie française repart mais la récession sera pire que prévu

Sur le seul deuxième trimestre, la chute du PIB pourrait atteindre "environ 20%", après -5,8% au premier, a estimé mercredi l'Institut national de la statistique (Insee), ajoutant que sur l'ensemble de 2020, une récession de 8%, comme envisagé par le gouvernement, est un scénario "peu réaliste".

Il reposerait en effet sur un retour intégral à la normale dès juillet.

Or "après près de deux mois au ralenti, comme en apnée, l'économie française s'efforce (...) de reprendre son souffle. Mais elle refait surface dans un monde qui n'est plus exactement le même qu'avant la crise sanitaire", explique l'institut. La reprise sera "au mieux progressive au second semestre", estime l'Insee.

Lundi, le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau avait aussi affirmé que la période de déconfinement coûterait au moins trois points de PIB cette année.