L’application monégasque "Carlo" lance sa nouvelle fonctionnalité de paiement entre amis

Près de 600 commerces en Principauté et environ 50.000 utilisateurs inscrits. L’application Carlo continue de voir son utilisation grimper. Pour le plus grand plaisir de son fondateur, Antoine Bahri. "On a énormément progressé avec l’acquisition de commerces. On couvre une grande majorité des commerçants monégasques. Et les utilisateurs sont de plus en plus actifs. Il fait en moyenne six transactions par mois. C’est d’ailleurs à ce niveau qu’on progresse le plus." Mission réussie donc, pour celui qui voulait donner un coup de pouce aux commerces de proximité en créant une communauté.

Mais l’entrepreneur ne s’arrête pas là. Une nouvelle fonctionnalité sur laquelle il travaille depuis deux ans a tout récemment été lancée sur l’appli. "On l’a lancée cette semaine [lire la semaine dernière]. Les utilisateurs de Carlo peuvent désormais s’envoyer de l’argent, poursuit Antoine Bahri. C’est un solde Carlo qui sera destiné aux commerces monégasques." Toutefois, le créateur de l’application veut rester mesuré: "On n’est toujours pas une banque en ligne, on est une application de paiement. Cela va permettre de consolider cette communauté autour de l’économie locale."

Une création qui n’a pas vu le jour totalement par hasard... "C’est important pour Monaco parce qu’on n’a pas accès aux applications "néobanques" très populaires en France et en Europe comme Revolut, N26, Lydia... Elles sont ne sont pas disponibles ici."

Fin de l’offre en Espagne, Aix se développe

Lancée à Valladolid en 2021 puis à Aix-en-Provence l’an dernier, l’application n’est désormais plus valable en Espagne. Après avoir atteint 70 commerces et 4.000 utilisateurs. "On l’avait lancée avec un partenaire et on s’est rendu compte que pour gérer un programme comme celui-là, il fallait que ce soit nous en direct, pas à distance. On a décidé de se focaliser sur la France et Aix-en-Provence."

Et cela fonctionne plutôt bien jusqu’à présent. L’antenne aixoise compte déjà 85 commerces partenaires et 2.000 utilisateurs. "ça commence à bien se développer et on a énormément de commerces indépendants et d’artisans qui nous ont rejoints. C’est une ville très propice pour une solution comme Carlo. De grands groupes comme Sephora et APM Monaco nous ont également fait confiance."

Des bons cadeaux dans le secteur privé

L’application a récemment lancé une offre de bons cadeaux à destination des employés du secteur privé. Plus d’une quarantaine d’entreprises monégasques y ont participé en offrant des bons Carlo à leurs employés, qui peuvent ensuite les dépenser dans les commerces locaux. Parmi les entreprises participantes, on trouve notamment la SBM, KPMG Monaco, la SMEG, la Société de Banque de Monaco, l’AS Monaco, le Crédit Agricole ou encore les Ballets de Monte-Carlo.

Le paiement en plusieurs fois pour 2024?

Il faudra en revanche patienter un peu plus pour voir le paiement en plusieurs fois débarquer sur Carlo. "Cela prend un peu plus de temps que prévu, concède Antoine Bahri. On a très peu de fournisseurs disponibles à Monaco. C’est un territoire spécifique, certains sont disponibles en France mais pas ici comme on ne fait pas partie de l’UE. C’est encore en développement mais ce ne sera pas pour cette année, on espère 2024."

La décla’ "Tout le cashback financé par l’état a été redépensé à 98 %. On sait que la volonté du gouvernement est de continuer ce soutien aux commerçants et de le voir plus comme une collaboration.", Antoine Bahri, sur l’éventuelle aide financière apportée à Carlo par le gouvernement princier au-delà du 31 mars 2024. Date jusqu’à laquelle le gouvernement a annoncé prendre en charge 9,6% des frais de plateforme. à noter que depuis avril 2023, les commerçants participent aux charges qui financent le cashback et les frais de plateforme.