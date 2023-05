Il a été conçu comme "une navette spatiale": venez découvrir ce nouveau jet privé électrique au 18e Salon Ever à Monaco

Le salon Ever Monaco a beau être la plus ancienne manifestation de la Principauté sur les thématiques de la mobilité durable et des énergies renouvelables, il n’en garde pas moins sa fraîcheur et son avant-gardisme qui le caractérise tant. Pour preuve, cette nouveauté parmi les innovations exposées cette année pour la 18e édition: l’aéronautisme électrique aux côtés des voitures et camions, avec la présentation d’un jet privé électrique développé et fabriqué par Lilium GmbH5 à Wessling, en Allemagne.

Un format inédit

Il s’agit d’un avion pouvant accueillir quatre passagers et portant le nom de Lilium Jet, un avion électrique à décollage et atterrissage vertical à 36 moteurs, parfois défini comme un savant mélange de Tesla et Uber le tout avec une paire d’ailes. "Il s’agit d’un avion conçu comme une navette spatiale, détaille Paul-Franck Bijou, vice-président du développement commercial de Lilium Jet. Les moteurs quittent le sol à 90 degrés, soufflent vers le bas et élèvent l’avion dans les airs. Ce dernier part ensuite à l’horizontal. Il présente de nombreux avantages : moins de vibrations, moins de bruit." Un avion à batterie embarquée qui pourra réaliser des distances de 500 km. "Un format parfait pour partir et revenir à Monaco."

Aux côtés de ce jet qui sera certifié en 2025, et pour lequel des contrats de vente ont déjà été signés, se trouveront 60 exposants de voitures et camions électriques dont 30 start-up.

La Fondation Prince Albert II de Monaco soutient Ever depuis toujours tout comme la SMEG (Société Monégasque de l’Électricité et du Gaz). Au fil du temps, de nombreuses entreprises ont dévoilé leurs innovations ou leurs nouveaux modèles en Principauté. Photo Jean-François Ottonello.

Des essais gratuits

Cette année, il sera aussi question du recyclage des batteries électriques. Chaque fabricant montrera comment ce recyclage se veut in extenso afin d’aller jusqu’au bout de l’idée d’une mobilité entièrement décarbonisée.

À l’intérieur et autour du chapiteau, l’exposition sera en outre totalement reconfigurée et présentée sous un format inédit. "Ever Monaco se déroulera pour la première fois sur deux journées avec une grande soirée networking", précise Bernard Fautrier, président d’Ever Monaco.

Afin de répondre au nombre grandissant de demandes, l’intérieur du chapiteau sera prolongé d’un espace d’exposition de près de 1.000 m2. Avec les zones d’exposition extérieures, la superficie atteindra pour la première fois 10.000 m2.

Tester une pelleteuse électrique

La zone d’essai, pouvant accueillir plus de 40 véhicules de démonstration, a également été repensée afin de rendre la visite plus fluide. Le centre d’essais ouvert à tous permettra aux visiteurs de découvrir et essayer gratuitement dans les rues de la Principauté les modèles exposés à l’extérieur du chapiteau. L’espace sera également le théâtre de plusieurs animations, à l’instar d’un challenge de maniement de mini-pelle électrique.

Ce salon, destiné au grand public comme au public averti et aux professionnels, sera gratuit. Aujourd’hui, il tient d’autant plus une place de choix en Principauté que 20 % du parc automobile monégasque est désormais électrique et, surtout, que ce dernier ne représente que 0,4% de la dépense totale d’énergie électrique à Monaco.