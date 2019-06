Kinaxia signe avec Genapi et s'ouvre en grand le marché des notaires

Avec cette signature, la PME sophipolitaine qui développe et commercialise des solutions innovantes en matière d'expertises immobilières s'ouvre en grand les portes des notaires. Genapi, leader des éditeurs de logiciels pour notaires en France, distribuera Preventimmo qui fournit en quelques clics des états des risques et pollutions (ERP) de qualité et complets.

Ce diagnostic immobilier est obligatoire et doit figurer dans Dossier de diagnostic technique (DDT) destiné à informer l'acquéreur ou le locataire lors de toute transaction (vente, location, location saisonnière...) sur les risques naturels, miniers, technologiques, sismicité, radon et pollution des sols auxquels le bien pourrait être exposé.

Un vrai booster

"Ce partenariat permet à nos clients et à ceux de Genapi de gagner du temps, de se simplifier encore plus la vie dans la commande des documents d'urbanisme, que ce soit en termes de temps, de commandes, comptabilité..., souligne Edouard Le Goff, président de Kinaxia. Nous allons améliorer ainsi la qualité de service que nous fournissons à nos clients et gagnons aussi une perspective commerciale très intéressante puisque Genapi est référencé auprès des 80% des 12.000 notaires français. C'est un vrai booster."

Actuellement en test chez quelques notaires, Preventimmo sera déployée sur tous les postes informatiques des clients Genapi d'ici la fin du mois