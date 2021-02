KidsCare, l'application mobile validée par l’Académie de Nice

Basée à Sophia Antipolis, la startup KidsCare, filiale du groupe La Poste, a développé en 2019 une application mobile pour gérer le quotidien des enfants de la maternelle au CM2, en milieu scolaire, péri et extrascolaire. Déjà 30.000 utilisateurs (parents, enseignants, animateurs, élèves) dont une centaine d’établissements (53 en Paca). On y partage les devoirs, les leçons, on y gère les absences, etc.

La convention signée avec l’Académie de Nice (qui englobe les départements 06 et 83) démontre ainsi sa conformité au RGPD (données protégées) et son respect des principes de l’Education Nationale. En plus d’être éligible à l’appel à projets du ministère permettant aux communes d’obtenir une subvention.