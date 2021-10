Jusqu'à samedi, avec l'opération "Revivez vos quartier" des animations prévues dans les rues pour redynamiser Monaco

Au pied des escaliers de Saint-Charles, une famille prend la pose sous une arche de ballons multicolores habillant un photo Booth en forme de bus scolaire.



à deux pas de là, toujours sur le boulevard des Moulins, un magicien distille des sculptures de ballons à la jeune génération. Ces animations éphémères, qui égayaient hier l’une des artères les plus passantes de la Principauté, se déroulent jusqu’au 2 octobre.



Une poignée de jours pour redynamiser un quartier, impacté économiquement par la crise sanitaire. Même philosophie, donc, que les Soirées de Monaco-Ville mais sous un autre nom de code: "Revivez vos quartiers".



"C’est un concept vertueux qui s’inscrit dans le cadre du plan de relance économique voulue par le gouvernement princier à travers le Fonds rouge et blanc, détaille Laurence Garino, cheffe de cabinet du ministre d’État, jusqu’alors cheffe du service du Welcome Office. Même si on est dans un rebond économique, on doit continuer de soutenir les commerçants et restaurateurs dans ces moments compliqués."

"Période transitoire"

Le plus dur semble toutefois être passé, fait entendre Sandrine Bevernaege, patronne du magasin Ricriation: "Aujourd’hui, on est dans une période transitoire. On a beaucoup subi avec le manque de touristes car, à la base, on travaillait beaucoup avec les hôtels."

Avec ces animations, c’est cette fois la clientèle locale qui est ciblée, particulièrement les familles. "Pour la Principauté, la famille est une cible clef. Elle vient à Monaco, profite de Monaco, consomme à Monaco et cela bénéficie à tous les secteurs."

"Il faut faire revenir la population locale dans les magasins, qu’ils redécouvrent certains quartiers", insiste Alexandre Pasta, président de l’Union des commerçants et artisans de Monaco. L’agence événementielle, chargée de ces festivités de rue, est monégasque. Tout comme les prestataires.



"La crise est encore plus longue pour le secteur événementiel. On veut favoriser la consommation locale", conclut Laurence Garino.