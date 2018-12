John Taylor se lance dans le yachting à Monaco et annonce de grands projets de Cannes à Saint-Tropez

La success-story continue. Érigé en 2002 au rond-point des Champs-Elysées, à Paris, l’empire économico-culturel d’Artcurial ne cesse de gagner du terrain à l’international. Une aura galvanisée par le rachat à la famille Pastor, l’an dernier à Monaco, du réseau immobilier de luxe John Taylor. "Un groupe mondial, même si ça reste une PME", souligne Nicolas Orlowski.

P.d.-g. d’Artcurial et Arqana, l’audacieux entrepreneur a décidé "pour les années à venir" d’être le patron "opérationnel" de chaque entité de son groupe. Un exemple en somme pour celui dont le projet repose sur l’intermédiation de biens d’exception.

Avec le nouvel atout John Taylor dans sa manche, Nicolas Orlowski a déjà séduit de nouveaux marchés comme l’Inde et assis le leadership de la marque de Monaco à Cannes, en passant par Saint-Tropez.

Alors que les projets phares poussent ou germent, le Groupe Artcurial accélère aussi sa diversification. Après les vignobles cet été, John Taylor se lancera dans le yachting, dès février prochain, à Monaco. Bref, tout baigne!

Il y a un an, vous vous étiez engagé à "garder", et même "renforcer", les agences John Taylor du Sud. Qu’en est-il?

Évidemment aucune agence John Taylor n’a été fermée. J’avais indiqué que la Riviera demeurerait une de nos priorités, c’est le cas. On a d’ailleurs conforté notre position avec des performances différentes selon les marchés. On a un peu réorganisé l’entreprise, surtout au niveau de son management. Les...