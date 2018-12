Jean Noaro, grande figure du bâtiment, s'en est allé

C'était un esprit fonceur. Un chef d'entreprise de grand talent, et aux valeurs fortes. Jean Noaro s'en est allé mercredi, à l'âge de 95 ans, laissant derrière lui son épouse, cinq enfants, six petits enfants et de nombreux amis.

Jean Noaro a dirigé pendant de nombreuses années l'entreprise Noaro Frères, à l'exemplaire pérennité : 110 années sur les chantiers de Monaco et d'ailleurs....