Question de Marie Je voudrais faire des modifications sur ma déclaration de revenus. Comment faire?

Bonjour Marie,



Depuis ce mercredi 2 août, il est possible de modifier votre déclaration grâce au service de correction en ligne des impôts. Attention, ce service n'est accessible que si vous avez déclaré vos revenus en ligne (et d'impôt sur la fortune immobilière, le cas échéant).

Vous avez jusqu'au 7 décembre 2023 pour vous rendre dans l'espace "EDI-Correction".

Si vous avez effectué une déclaration papier, le service de correction en ligne n'est pas disponible, précise le site impots.gouv.fr.

À noter qu'il y a certains cas où il n'est pas possible de modifier en ligne: le changement de situation de famille (mariage, PACS, divorce, décès, etc.), la mise à jour de l'état civil, et le changement d'adresse.

Une fois la date limite de dépôt dépassée le 7 décembre, vous devrez présenter une réclamation accompagnée des pièces justificatives. Il vous faut vous "connecter sur la messagerie sécurisée de votre espace Particulier, en suivant le chemin suivant: "Écrire" > "Je signale une erreur sur le calcul de mon impôt" ou par courrier à votre centre des finances publiques".

Cordialement